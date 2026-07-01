غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد تركي تعزيز الاستثمار المشترك

دمشق-سانا

بحث نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها معتز طرابيشي، مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “أوسياد” برئاسة رئيس مجلس الجمعية نيفافك يليتس، خارطة طريق جديدة للاستثمار المشترك ونقل الخبرات، وتذليل العقبات اللوجستية الحدودية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة اليوم الأربعاء، سبل تطوير الأنظمة والبنية التحتية للمنافذ الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال نقل الخبرات والاستفادة من التجربة التركية في إدارة المدن الصناعية والتجارية والقطاع الزراعي.

وأكد طرابيشي على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يشهد مرحلة واعدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وأن البلاد تمتلك بيئة استثمارية جاذبة بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر الخبرات الصناعية والعمالة الماهرة، معرباً عن أمله في ترجمة اللقاءات المشتركة إلى مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أكد رئيس الوفد التركي متانة العلاقات بين الشعبين السوري والتركي، موضحاً أن الجمعية تضم نخبة من رجال الأعمال وتنتشر بفروعها داخل تركيا وخارجها، وأنها تسعى إلى تعزيز الصداقة والتعاون التجاري والاقتصادي، مع استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم للقطاع الخاص السوري.

ودعا الصناعيون السوريون إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة والتشغيل والأتمتة والمكننة الحديثة، وإعداد دراسات وخطط عمل تسهم في تطوير المنشآت الاقتصادية المحلية، وتحسين جودة الإنتاج، وخفض التكاليف.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على وضع خطة عمل مشتركة لتبادل الزيارات وإقامة المعارض، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية.

يذكر أن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية “أوسياد”، تضم أكثر من 50 ألف رجل أعمال يعملون في مختلف القارات، وتتجاوز فروعها 90 فرعاً حول العالم، وأسست مؤخراً فرعاً لها في سوريا.