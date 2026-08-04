منفذ نصيب يسجل عبور 2.2 مليون مسافر منذ بداية العام

درعا-سانا

بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية في كلا الاتجاهين منذ بداية العام الحالي نحو 2.2 مليون مسافر.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المنفذ استقبل خلال الفترة ذاتها أكثر من 24 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى أرض الوطن، في مؤشر يعكس حجم النشاط المتزايد الذي يشهده المنفذ وكفاءة الإجراءات المعتمدة في تنظيم حركة العبور.

ونوهت الهيئة بالدور المحوري الذي يؤديه منفذ نصيب في استقبال وتسهيل عبور قوافل المعتمرين القادمين براً من تركيا ولبنان وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب المعتمرين السوريين، والمتجهين عبر الأراضي الأردنية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تعمل كوادر المنفذ على إنجاز إجراءات عبورهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يضمن مواصلة رحلاتهم بانسيابية وسرعة.

وتعمل إدارة المنفذ بصورة مستمرة على رفع مستوى الجاهزية وتأمين الكوادر والإمكانات الفنية والخدمية على مدار الساعة، بما يسهم في تقليص زمن الانتظار، وتلبية احتياجات المسافرين، ومواكبة الزيادة المتواصلة في أعداد العابرين، ولا سيما خلال فترات الذروة ومواسم العمرة.

يُشار إلى أن معبر نصيب يقع على بعد 15 كيلومتراً من مدينة درعا، ويمتد على مساحة 2600 دونم، على الحدود السورية الأردنية، وشهد خلال السنوات الأخيرة عملية تطوير متكاملة شملت الموقع العام والتجهيزات والخدمات اللوجيستية وآلية العمل اليومي.