السورية للبريد ونقابة المعلمين توقعان اتفاقية لصرف ‏رواتب المتقاعدين عبر مكاتبها

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة السورية للبريد ونقابة المعلمين، اليوم ‏الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى توطين رواتب خزانة التقاعد ‏للمعلمين المتقاعدين، بما يتيح صرفها وتسليمها عبر ‏مكاتب المؤسسة السورية للبريد المنتشرة في مختلف ‏المحافظات‎.‎

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها مدير عام المؤسسة السورية ‏للبريد عماد الدين حمد، ونقيب المعلمين محمد حسن ‏مصطفى، إلى تمكين المعلمين المتقاعدين من صرف ‏مستحقاتهم المالية عبر أي مكتب من مكاتب المؤسسة ‏السورية للبريد المنتشرة في المحافظات، بما يوفر مرونة ‏أكبر في الحصول على الرواتب، ويسهم في تبسيط ‏إجراءات الصرف، وتخفيف الضغط عن مراكز الدفع، ‏وتعزيز دور المؤسسة في تقديم الخدمات المالية ‏والبريدية للمواطنين‎.‎

وأوضح مدير المؤسسة السورية للبريد، في تصريح لـ ‏سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير الخدمات التي ‏تقدمها المؤسسة والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتبها، ‏مبيناً أن صرف رواتب المعلمين المتقاعدين؛ سيتم عبر ‏أكثر من 310 مكاتب بريدية منتشرة في جميع ‏المحافظات، بما يسهم في تسهيل حصولهم على ‏مستحقاتهم المالية، وتخفيف الازدحام، وتقريب الخدمة ‏من أماكن إقامتهم‎.‎

من جانبه، أكد نقيب المعلمين في تصريح مماثل أن ‏الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة ‏للمعلمين المتقاعدين، لافتاً إلى أنها تتيح لهم استلام ‏رواتبهم التقاعدية بسهولة ويسر عبر شبكة مكاتب البريد ‏المنتشرة في مختلف المحافظات السورية، بما ينعكس ‏إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة لهم‎.‎