السورية للبريد ونقابة المعلمين توقعان اتفاقية لصرف ‏رواتب المتقاعدين عبر مكاتبها

دمشق-سانا
وقعت المؤسسة السورية للبريد ونقابة المعلمين، اليوم الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى توطين رواتب خزانة التقاعد للمعلمين المتقاعدين، بما يتيح صرفها وتسليمها عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، ونقيب المعلمين محمد حسن مصطفى، إلى تمكين المعلمين المتقاعدين من صرف مستحقاتهم المالية عبر أي مكتب من مكاتب المؤسسة السورية للبريد المنتشرة في المحافظات، بما يوفر مرونة أكبر في الحصول على الرواتب، ويسهم في تبسيط إجراءات الصرف، وتخفيف الضغط عن مراكز الدفع، وتعزيز دور المؤسسة في تقديم الخدمات المالية والبريدية للمواطنين.
وأوضح مدير المؤسسة السورية للبريد، في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتبها، مبيناً أن صرف رواتب المعلمين المتقاعدين؛ سيتم عبر أكثر من 310 مكاتب بريدية منتشرة في جميع المحافظات، بما يسهم في تسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية، وتخفيف الازدحام، وتقريب الخدمة من أماكن إقامتهم.
من جانبه، أكد نقيب المعلمين في تصريح مماثل أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمعلمين المتقاعدين، لافتاً إلى أنها تتيح لهم استلام رواتبهم التقاعدية بسهولة ويسر عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات السورية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة لهم.