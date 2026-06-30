استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء

الحسكة-سانا
تتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة لفرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في محافظة الحسكة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء موسم الحصاد في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في الحسكة، عبد الحميد داوود، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن عمليات استلام محصول القمح مستمرة في مراكز العراءات والصوامع والمستودعات التي جرى افتتاحها مؤخراً، الأمر الذي أسهم في تسهيل إجراءات التسويق، وتخفيف الضغط عن مراكز الاستلام، ورفع الطاقة اليومية للاستلام إلى نحو 30 ألف طن.
تسويق 480 ألف طن حتى اليوم
وأضاف داوود: إن إجمالي الكميات المسوقة من قبل الفلاحين والمنتجين إلى مراكز الاستلام منذ بدء عمليات التسويق وحتى تاريخه بلغ 480 ألف طن.
من جانبه، أكد معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، عز الدين الحسو، أن أعمال حصاد المحاصيل الاستراتيجية شارفت على الانتهاء، مبيناً أن المساحة المحصودة من محصول القمح المروي بلغت 92 ألفاً و900 هكتار من أصل 100 ألف و200 هكتار مزروعة، فيما بلغت المساحة المحصودة من القمح البعل 341 ألفاً و400 هكتار من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 363 ألفاً و300 هكتار.
انتهاء حصاد محصول الشعير المروي
وأشار الحسو إلى أن المساحة المحصودة من الشعير المروي بلغت 21 ألف هكتار، وهي كامل المساحة المزروعة، في حين وصلت المساحة المحصودة من الشعير البعل إلى 264 ألفاً و100 هكتار من أصل 268 ألف هكتار مزروعة، لافتاً إلى أن عدد الحصادات العاملة في مختلف مناطق المحافظة يبلغ 1415 حصادة، ما أسهم في تسريع وتيرة الحصاد.
وباشرت المؤسسة السورية للحبوب في الـ 24 حزيران الجاري ، افتتاح عراءات دوكمة في مركزي القامشلي وعامودا في الحسكة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستلام، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال محصول الحبوب خلال الموسم التسويقي الحالي.