استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء

IMG 20260611 182549 876 استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء

الحسكة-سانا ‏

تتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة ‌‏لفرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في محافظة الحسكة، بالتزامن مع ‌‏اقتراب انتهاء موسم الحصاد في مختلف مناطق المحافظة.‏

IMG 20260612 084914 558 استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في الحسكة، عبد ‌‏الحميد داوود، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن عمليات استلام ‌‏محصول القمح مستمرة في مراكز العراءات والصوامع والمستودعات التي ‌‏جرى افتتاحها مؤخراً، الأمر الذي أسهم في تسهيل إجراءات التسويق، ‌‏وتخفيف الضغط عن مراكز الاستلام، ورفع الطاقة اليومية للاستلام إلى نحو ‌‏‌‏30 ألف طن.‏

تسويق 480 ألف طن حتى اليوم ‏

وأضاف داوود: إن إجمالي الكميات المسوقة من قبل الفلاحين والمنتجين إلى ‌‏مراكز الاستلام منذ بدء عمليات التسويق وحتى تاريخه بلغ 480 ألف طن.‏

photo 1 2026 06 30 10 51 13 استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء

من جانبه، أكد معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، عز ‌‏الدين الحسو، أن أعمال حصاد المحاصيل الاستراتيجية شارفت على ‌‏الانتهاء، مبيناً أن المساحة المحصودة من محصول القمح المروي بلغت 92 ‌‏ألفاً و900 هكتار من أصل 100 ألف و200 هكتار مزروعة، فيما بلغت ‌‏المساحة المحصودة من القمح البعل 341 ألفاً و400 هكتار من إجمالي ‌‏المساحة المزروعة البالغة 363 ألفاً و300 هكتار.‏

انتهاء حصاد محصول الشعير المروي ‏

وأشار الحسو إلى أن المساحة المحصودة من الشعير المروي بلغت 21 ألف ‌‏هكتار، وهي كامل المساحة المزروعة، في حين وصلت المساحة المحصودة ‌‏من الشعير البعل إلى 264 ألفاً و100 هكتار من أصل 268 ألف هكتار ‌‏مزروعة، لافتاً إلى أن عدد الحصادات العاملة في مختلف مناطق المحافظة ‌‏يبلغ 1415 حصادة، ما أسهم في تسريع وتيرة الحصاد. ‏

وباشرت المؤسسة السورية للحبوب في الـ 24 حزيران الجاري ، افتتاح ‏عراءات دوكمة في ‏مركزي القامشلي ‏وعامودا في الحسكة، بهدف رفع الطاقة ‏الاستيعابية لمراكز ‏الاستلام، وتعزيز جاهزيتها ‏لاستقبال محصول الحبوب ‏خلال الموسم ‏التسويقي الحالي‎.‎

SAVE 20260611 205513 استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء
IMG 20260612 123428 245 استمرار تسويق محصول القمح في الحسكة وموسم ‏الحصاد يشارف على ‏الانتهاء
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