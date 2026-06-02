مدير زراعة الرقة: إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الفلاحين ‌‏‌‏الراغبين بتسويق ‏محاصيلهم‏

الرقة-سانا

أوضح مدير الزراعة في الرقة محمد الأحمد أن الموسم الحالي ‌‏‌‏سيشهد للمرة الأولى إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الفلاحين ‌‏‌‏الراغبين بتسويق محاصيلهم، بما يسهم في تنظيم عمليات ‌‏‌‏التسويق، وتسهيل الإجراءات أمام المنتجين، مشيراً إلى أن ‌‏‌‏الاستعدادات للموسم بدأت منذ أكثر من شهر ونصف، بالتنسيق ‌‏‌‏مع مختلف الجهات المعنية‎.‎

وجاء ذلك، في وقت متأخر أمس الإثنين، خلال اجتماع ترأسه ‌‏محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع الجهات المعنية بالقطاع ‌‏الزراعي واتحاد الفلاحين في المحافظة، وعدد من المزارعين،‏ ‌‏لبحث آليات تسويق محصول القمح للموسم الحالي، والإجراءات ‌‏المتخذة لتسهيل عمليات الاستلام والتسويق، بما يضمن دعم ‌‏المزارعين وإنجاح الموسم الزراعي‎.‎

وأكد الأحمد لمراسل سانا أن المؤسسات الحكومية تعمل على ‌‏توفير أفضل الخدمات الممكنة للفلاحين خلال فترة الحصاد ‌‏والتسويق، لافتاً إلى أن بعض الصعوبات المرتبطة بعمل ‌‏المصارف الزراعية تعود إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بها ‌‏خلال السنوات الماضية، معرباً عن أمله بأن تكون الخدمات ‌‏أكثر تطوراً خلال المواسم القادمة‎.‎

وأضاف: إن الاجتماع ناقش آليات التسويق، ‏بدءاً من منح شهادة ‏المنشأ من قبل مديرية الزراعة استناداً إلى ‏الكشف الحسي نظراً ‏لعدم وجود تراخيص زراعية، مروراً ‏بالحجز عبر المنصة ‏الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، وصولاً ‏إلى استكمال ‏الإجراءات المالية لدى المصرف الزراعي‎.‎

وأكد المشاركون أن الاجتماع أسهم في تعزيز التنسيق بين ‌‏الجهات المختصة وتوحيد الإجراءات بما يضمن تسهيل عمليات ‌‏التسويق وتحقيق أكبر قدر من الخدمة للفلاحين‎.‎

استفسارات ومطالب الفلاحين ‏

وطرح الفلاحون خلال الاجتماع، عدداً من الاستفسارات ‏المتعلقة ‏بآليات التسويق وشهادات المنشأ والحجز الإلكتروني، ‏إضافة ‏إلى مطالب تتعلق بتأمين الأسمدة وزيادة مخصصات ‌‏المحروقات، ودعم الحصادات والجرارات الزراعية بالمازوت ‌‏المدعوم، بهدف تخفيض تكاليف الحصاد‎.‎

وأكدوا أهمية استمرار هذه اللقاءات لما توفره من فرصة لعرض ‌‏المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ولا سيما في ‌‏ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات ‌‏الماضية، مشددين على ضرورة وضع سياسات تسعيرية ‌‏واضحة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والقطن، ‌‏وإعلان الأسعار قبل مواسم الزراعة، ما يساعد الفلاحين على ‌‏التخطيط للإنتاج وتحقيق جدوى اقتصادية أفضل‎.‎

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي محافظة الرقة لتنظيم ‌‏القطاع الزراعي، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ‌‏ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في ‌‏المحافظة.‏