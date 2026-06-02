مدير زراعة الرقة: إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الفلاحين ‌‏‌‏الراغبين بتسويق ‏محاصيلهم‏

الرقة-سانا
أوضح مدير الزراعة في الرقة محمد الأحمد أن الموسم الحالي سيشهد للمرة الأولى إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الفلاحين الراغبين بتسويق محاصيلهم، بما يسهم في تنظيم عمليات التسويق، وتسهيل الإجراءات أمام المنتجين، مشيراً إلى أن الاستعدادات للموسم بدأت منذ أكثر من شهر ونصف، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وجاء ذلك، في وقت متأخر أمس الإثنين، خلال اجتماع ترأسه محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي واتحاد الفلاحين في المحافظة، وعدد من المزارعين، لبحث آليات تسويق محصول القمح للموسم الحالي، والإجراءات المتخذة لتسهيل عمليات الاستلام والتسويق، بما يضمن دعم المزارعين وإنجاح الموسم الزراعي.
وأكد الأحمد لمراسل سانا أن المؤسسات الحكومية تعمل على توفير أفضل الخدمات الممكنة للفلاحين خلال فترة الحصاد والتسويق، لافتاً إلى أن بعض الصعوبات المرتبطة بعمل المصارف الزراعية تعود إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال السنوات الماضية، معرباً عن أمله بأن تكون الخدمات أكثر تطوراً خلال المواسم القادمة.
وأضاف: إن الاجتماع ناقش آليات التسويق، بدءاً من منح شهادة المنشأ من قبل مديرية الزراعة استناداً إلى الكشف الحسي نظراً لعدم وجود تراخيص زراعية، مروراً بالحجز عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، وصولاً إلى استكمال الإجراءات المالية لدى المصرف الزراعي.
وأكد المشاركون أن الاجتماع أسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتوحيد الإجراءات بما يضمن تسهيل عمليات التسويق وتحقيق أكبر قدر من الخدمة للفلاحين.
استفسارات ومطالب الفلاحين
وطرح الفلاحون خلال الاجتماع، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بآليات التسويق وشهادات المنشأ والحجز الإلكتروني، إضافة إلى مطالب تتعلق بتأمين الأسمدة وزيادة مخصصات المحروقات، ودعم الحصادات والجرارات الزراعية بالمازوت المدعوم، بهدف تخفيض تكاليف الحصاد.
وأكدوا أهمية استمرار هذه اللقاءات لما توفره من فرصة لعرض المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، مشددين على ضرورة وضع سياسات تسعيرية واضحة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والقطن، وإعلان الأسعار قبل مواسم الزراعة، ما يساعد الفلاحين على التخطيط للإنتاج وتحقيق جدوى اقتصادية أفضل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي محافظة الرقة لتنظيم القطاع الزراعي، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المحافظة.