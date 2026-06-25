وزير الأشغال وساويرس يناقشان الشراكة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان

IMG 20260624 233737 671 وزير الأشغال وساويرس يناقشان الشراكة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان

بدمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، فرص التعاون والاستثمار في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

IMG 20260624 233737 455 وزير الأشغال وساويرس يناقشان الشراكة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتوظيفها في خدمة خطط التنمية والإعمار، مشيراً إلى قطاعات عمل الوزارة وأولوياتها، ولا سيما في مجال الإسكان، والجهود المبذولة لمعالجة العجز السكني واستكمال المشاريع المتعثرة، والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات، وخاصة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى آليات الشراكة والعقود مع القطاع الخاص والمستثمرين.

من جانبه، عرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، نشاطات شركته واستثماراتها وخبراتها في التطوير العقاري والتنمية، مؤكداً اهتمامه بالاستثمار في سوريا والمساهمة في تطوير الكوادر والمؤسسات، إلى جانب تنفيذ مشاريع تراعي مختلف الشرائح الاجتماعية، وقصص النجاح المنفذة من قبل شركته والتجارب في دول مختلفة، وإمكانية الاستفادة منها ونقل الخبرات المناسبة إلى سوريا.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد جلسات فنية متخصصة بين الفرق المعنية لدراسة الفرص المطروحة ووضع آليات عملية للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والبنى التحتية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الواقع العمراني بالاستفادة من التجارب العربية والدولية.

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IMG 20260624 233738 101 وزير الأشغال وساويرس يناقشان الشراكة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان
IMG 20260624 233737 396 وزير الأشغال وساويرس يناقشان الشراكة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان
IMG 20260624 233737 501 وزير الأشغال وساويرس يناقشان الشراكة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان
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