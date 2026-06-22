بعد انقطاع سنوات..عودة الرحلات البحرية بين سوريا ولبنان بوصول باخرة ‌‌‏Cedar‏ ‌‏Waves‏ للاذقية

اللاذقية-سانا
رست في مرفأ اللاذقية مساء اليوم الإثنين باخرة الركاب السياحية “Cedar Waves” القادمة من مرفأ جونية اللبناني، معلنة استئناف الرحلات البحرية المنتظمة لنقل الركاب بين المرفأين بعد سنوات من الانقطاع، في خطوة تعزز التواصل البحري وتنشط الحركة السياحية بين البلدين فيما حضر وزير السياحة مازن الصالحاني مراسم استقبال الباخرة في المرفأ.
وفي تصريح لمراسل سانا، أكد المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، ركان عبد الله التايه، أن هذه الرحلة تمثّل “بادرة أولى بعد التحرير لتنشيط الخط السياحي البحري لنقل الركاب”، مشيراً إلى أن الباخرة تنطلق من ميناء جونية في لبنان باتجاه ميناء اللاذقية، ثم إلى مرسين في تركيا.
وأضاف التايه: “إن تنشيط الخط البحري يعكس تعافي القطاع السياحي خلال هذه الفترة”، لافتاً إلى جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتنسيق مع وزارة السياحة، لتفعيل هذا الخط لما له من أهمية على مختلف الصعد، وما يحققه من تنافسية.
وأشار التايه إلى أن وتيرة هذه الرحلات مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظراً لما توفره من اختصار للوقت وتلبية للطلب المتزايد على التنقل، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي في سوريا.
من جانبه، أوضح عز الدين الحسين، مدير قسم شؤون المسافرين في مرفأ اللاذقية، أن الباخرة التي استقبلها المرفأ اليوم حملت على متنها ركاباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قدّمت التسهيلات اللازمة لدخول المسافرين، سواء كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى.
وأكد الحسين أهمية هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ”الإيجابية” لتنشيط الحركة السياحية في سوريا، مشدداً على أن سوريا اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه سابقاً من حيث التسهيلات المقدمة عبر المنافذ التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، سواء كانت بحرية أم برية، لافتاً إلى وجود عدة رحلات مماثلة سيُعلَن عنها قريباً.
من جهتها، ذكرت مديرة مشروع باخرة الركاب “Cedar Waves، مادونا حويك، أن الباخرة تتسع لنحو 350 راكباً، معربة عن سعادتها باستئناف الرحلات البحرية إلى سوريا بعد انقطاع دام سنوات، عبر تدشين أول خط بحري يربط بين لبنان وسوريا، وتحديداً من مرفأ جونية إلى مرفأ اللاذقية، بمعدل رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعياً.
وأملت حويك أن يُسهم هذا الخط في تعزيز وتطوير السياحة المشتركة بين البلدين، وأن يتوسع عبر التعاون مع مكاتب السفر والسياحة، مع السعي لتطوير هذه الخدمة البحرية مستقبلاً.
ومن المقرر أن تربط الباخرة بين موانئ، جونية في لبنان، واللاذقية في سوريا ومرسين في تركيا، ولارنكا في قبرص، بما يسهم في تنشيط الحركة البحرية والسياحية، وتعزيز مكانة مرفأ اللاذقية كمحطة إقليمية واعدة في مجال النقل البحري للركاب.