وصول دفعة جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة عبر مطار حلب الدولي

مكة المكرمة-سانا

يستمر توافد الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت اليوم الخميس، دفعة جديدة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من محافظات الشمال السوري عبر مطار حلب الدولي، وذلك في إطار خطة متكاملة لتأمين رحلة حج آمنة وميسّرة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في سوريا والسعودية.

وأوضح عضو البعثة الدينية في إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف الشيخ أحمد علوان، لمراسل سانا أن نحو 450 حاجاً وصلوا إلى مكة المكرمة قادمين عبر مطار حلب الدولي، مشيراً إلى استمرار وصول أفواج الحجاج السوريين خلال الأيام المقبلة.

ولفت علوان إلى أنه من بين الحجاج عدد من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الشهداء، مؤكداً أن إدارة الحج والعمرة تولي هذه الفئات اهتماماً خاصاً من خلال توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لهم خلال مختلف مراحل الرحلة.

وأكد علوان أن الترتيبات والخدمات اللوجستية الخاصة بالحجاج تسير بصورة جيدة، بدءاً من إجراءات المطارات وتسهيل التأشيرات، وصولاً إلى تأمين وسائل النقل، وإقامة الحجاج في مكة المكرمة، مبيناً أن إدارة الحج والعمرة تتابع مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها بطاقات “نسك” والوثائق اللازمة، لضمان راحة الحجاج وتسهيل تنقلهم وإقامتهم.

وفي المقابل أوضح عدد من الحجاج في تصريحات لـ سانا أن إجراءات استقبال الحجاج السوريين اتسمت بالتنظيم والسرعة، مشيدين بالتسهيلات المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم، سواء في المطارات أو خلال عمليات النقل والإقامة.

وأضاف بسام عبد القادر وهو أحد الحجاج: إن الكوادر الإدارية والإشرافية عملت على متابعة الحجاج وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم، ما أسهم في إنجاز الإجراءات بسلاسة ودون أي عوائق، إضافة إلى حسن المعاملة والاستجابة السريعة لاحتياجات الحجاج، ولا سيما كبار السن.

بدورها، أكدت الحاجة ماجدة الطه (والدة شهيد)، أن الرحلة جرت بسلاسة منذ انطلاقها من إدلب مروراً بمطار حلب الدولي وصولاً إلى مكة المكرمة، مشيدة بمستوى التنظيم الجيد وحسن الاستقبال والخدمات المميزة المقدمة للحجاج.

وأشارت الطه إلى أن الإجراءات تمت بسهولة ودون معوقات، مع توفير الرعاية والتسهيلات اللازمة للحجاج، ما أسهم في تأمين أجواء مريحة ومطمئنة منذ المغادرة وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة.

يشار إلى أن أولى رحلات الحجاج السوريين، انطلقت يوم الأحد الماضي من مطار حلب الدولي إلى مطار جدة لأداء مناسك الحج، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إعادة تشغيل المطار بعد التحرير.

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.