مدير هيئة الاستثمار: انفتاح سوريا على التحكيم الدولي يعزز بيئة الأعمال ويجذب رؤوس الأموال

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار طلال الهلالي أن مشاركة سوريا في فعاليات أسبوع باريس للتحكيم شكلت فرصة مهمة لإيصال رسائل إيجابية للمستثمرين الدوليين، حول توجهات البيئة الاستثمارية في البلاد، مشيراً إلى أن اختيار هذا التوقيت يعكس التزام الدولة بتبني المعايير الدولية في إدارة وتسوية النزاعات.

انفتاح على آليات تحكيم دولية

وأوضح الهلالي في تصريح لـ سانا أن المشاركة هدفت إلى التأكيد على انفتاح سوريا على اعتماد آليات تحكيم دولية معترف بها، ولا سيما من خلال القبول باعتماد غرفة التجارة الدولية كجهة تحكيم في عقود الاستثمار، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير ضمانات قانونية موثوقة للمستثمرين.

تعزيز استقرار بيئة الأعمال

وبين الهلالي أن هذه الخطوات تتكامل مع صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن حزمة من التسهيلات والضمانات، بما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويشكل عامل جذب حقيقياً لرؤوس الأموال الأجنبية، ويؤكد مضي سوريا نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وفق أفضل الممارسات.

وفيما يتعلق باللقاءات التي أجريت خلال الزيارة، أوضح الهلالي أنها شملت اجتماعات مع مؤسسات تحكيمية دولية بارزة، من بينها محكمة لندن للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية حيث جرى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة في هذا المجال.

إنشاء مركز تحكيم

وأشار الهلالي إلى أن النقاشات ركزت على خطط إنشاء مركز تحكيم سوري حديث، يستند إلى المعايير الدولية، مؤكداً أن سوريا ستمنح المستثمرين حرية اختيار جهة التحكيم، سواء داخل البلاد أو عبر مؤسسات دولية مرموقة، ما يعزز الثقة ويكرس مبدأ حرية التعاقد.

ولفت إلى أن العمل جار لتطوير آليات التحكيم المحلية، لتكون خياراً موثوقاً من خلال بناء كوادر متخصصة، واعتماد قواعد وإجراءات متوافقة مع أفضل النماذج العالمية.

دعم مالي يصل إلى 1.5 مليار

وفي سياق متصل، ذكر الهلالي عن عقد اجتماع مع ممثلي البنك الدولي، تم خلاله بحث سبل دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار حيث أبدى البنك استعداده لتقديم دعم مالي يصل إلى 1.5 مليار دولار لتمويل نحو عشرة مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية والتنمية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت أيضاً خطط إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري وإعادة دمجه في النظام المالي الدولي، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.

يذكر أن وفداً من هيئة الاستثمار السورية برئاسة طلال الهلالي، شارك في الرابع والعشرين من آذار الماضي في باريس بمؤتمر حول فرص الاستثمار في سوريا، وذلك على هامش فعاليات أسبوع التحكيم الدولي.

كما بحث الهلالي، في السادس والعشرين من آذار الماضي، مع ممثلين عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بدعوة من شركة هوغان لوفلز للمحاماة، وحضور أعضاء مجلس الأعمال السوري البريطاني، آليات التعاون في مجال تسوية منازعات الاستثمار والاستفادة من خبرات محكمة لندن بهذا المجال.