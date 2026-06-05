252 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال الأسبوع الماضي

ريف دمشق-سانا

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نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف ‏دمشق 252 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية نفذتها على ‏الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك ‏خلال الفترة الممتدة بين الـ 27 من شهر أيار الماضي وحتى الـ 4 من شهر حزيران الجاري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن ‏الجولات شملت 704 فعالية تجارية و39 معملاً، بهدف التأكد من ‏الالتزام بالأسعار المحددة، ومراقبة جودة المواد المطروحة في ‏الأسواق، وتم تنظيم 252 ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة.

ودعا خالد أصحاب الفعاليات التجارية للتقيد بالشروط الصحية وعدم غش وغبن المستهلك، مشيراً إلى أن الرقابة الفاعلة لا تقتصر على الضبط والمخالفة بل تمتد إلى التوجيه والتوعية، بهدف خلق توازن بين حقوق المستهلك ومسؤوليات التاجر.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف ‏دمشق نظمت 445 ضبطاً تموينياً في مختلف مناطق المحافظة، ‏خلال الفترة بين الـ 15 والـ 21 من أيار الماضي.‏