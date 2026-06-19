وزارة الاقتصاد والصناعة تتابع إعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية في حلب

حلب-سانا
تفقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أمس الخميس واقع العمل في مجمع التدريب المهني، والمنطقتين الصناعيتين في مدينتي صوران ومارع بمحافظة حلب، واطلع على مستويات الإنتاج والتشغيل، وتقييم احتياجات تطوير البنية التحتية والتأهيل الفني، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم الإنتاج الوطني.
وفي مجمع مراكز التدريب المهني في حلب اطلع عبد الحنان على سير البرامج التدريبية التخصصية ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين، إضافة إلى احتياجات المراكز ومتطلبات تطويرها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التأهيل الفني ورفد سوق العمل بالكوادر والمهارات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي والإنتاجي.
وفي المنطقة الصناعية في مدينة صوران بريف حلب الشمالي، بحث عبد الحنان مع إدارة المنطقة وأعضاء مجلس إدارتها واقع العمل والإنتاج في المنشآت الصناعية، وأبرز التحديات والاحتياجات المرتبطة بتطوير النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وشملت الجولة عدداً من المنشآت والمعامل العاملة في المنطقة، والاطلاع على خطوط الإنتاج ومستويات التشغيل، والاستماع إلى آراء الصناعيين ومقترحاتهم بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج الوطني.
وفي مدينة مارع، تفقد عبد الحنان واقع النشاط الصناعي والإنتاجي في المنطقة الصناعية، وعقد اجتماعاً مع إدارة المنطقة وأعضاء مجلس إدارتها لبحث واقع العمل والتحديات التي تواجه المستثمرين والصناعيين، وسبل تطوير النشاط الصناعي وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما اطّلع خلال زيارته عدداً من المنشآت الصناعية العاملة على خطوط الإنتاج ومستويات التشغيل، واستمع إلى احتياجات الصناعيين والمقترحات الكفيلة بتعزيز العملية الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية.
وتعد المناطق الصناعية في ريف حلب، ولا سيما في صوران ومارع، من المواقع الحيوية التي تشهد جهوداً متواصلة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في استعادة النشاط الإنتاجي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.