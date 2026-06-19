وزارة الاقتصاد والصناعة تتابع إعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية في حلب

حلب-سانا‏

تفقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أمس الخميس واقع العمل في مجمع ‏التدريب المهني، والمنطقتين الصناعيتين في مدينتي صوران ومارع بمحافظة حلب، ‏واطلع على مستويات الإنتاج والتشغيل، وتقييم احتياجات تطوير البنية التحتية والتأهيل ‏الفني، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم الإنتاج الوطني.‏

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وفي مجمع مراكز التدريب المهني في حلب اطلع عبد الحنان على سير البرامج التدريبية ‏التخصصية ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين، إضافة إلى احتياجات المراكز ‏ومتطلبات تطويرها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التأهيل الفني ورفد سوق العمل ‏بالكوادر والمهارات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي والإنتاجي.‏

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وفي المنطقة الصناعية في مدينة صوران بريف حلب الشمالي، بحث عبد الحنان مع ‏إدارة المنطقة وأعضاء مجلس إدارتها واقع العمل والإنتاج في المنشآت الصناعية، وأبرز ‏التحديات والاحتياجات المرتبطة بتطوير النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية.‏

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وشملت الجولة عدداً من المنشآت والمعامل العاملة في المنطقة، والاطلاع على خطوط ‏الإنتاج ومستويات التشغيل، والاستماع إلى آراء الصناعيين ومقترحاتهم بما يسهم في دعم ‏القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج الوطني.‏

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‏ ‏وفي مدينة مارع، تفقد عبد الحنان واقع النشاط الصناعي والإنتاجي في المنطقة ‏الصناعية، وعقد اجتماعاً مع إدارة المنطقة وأعضاء مجلس إدارتها لبحث واقع العمل ‏والتحديات التي تواجه المستثمرين والصناعيين، وسبل تطوير النشاط الصناعي وتحسين ‏البيئة الاستثمارية.‏

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‏ ‏كما اطّلع خلال زيارته عدداً من المنشآت الصناعية العاملة على خطوط الإنتاج ‏ومستويات التشغيل، واستمع إلى احتياجات الصناعيين والمقترحات الكفيلة بتعزيز العملية ‏الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية.‏

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وتعد المناطق الصناعية في ريف حلب، ولا سيما في صوران ومارع، من المواقع ‏الحيوية التي تشهد جهوداً متواصلة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار، بما ‏يساهم في استعادة النشاط الإنتاجي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد ‏الوطني.‏