مدير هيئة الصادرات يبحث مع مصدري الفواكه والخضار تحديات تسويق المنتجات السورية ‏خارجياً ‏

دمشق-سانا‏

بحث مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس، مع عدد من مصدري ‏الفواكه والخضار، الصعوبات التي تواجه عمليات تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق ‏الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بحركة الشاحنات وإجراءات العبور عبر المعابر الحدودية.‏

وأكد المشاركون، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مبنى الهيئة بدمشق، أن قطاع ‏التصدير يواجه حالياً نقصاً في عدد الشاحنات المتاحة لنقل البضائع السورية، الأمر الذي ينعكس ‏سلباً على انسيابية حركة الصادرات، ويؤدي إلى تأخير وصول الشحنات، وخاصة المنتجات ‏الزراعية الطازجة، ما يؤثر في جودتها وقدرتها التنافسية.‏

إيجاد حلول لتسهيل حركة النقل والتصدير

وأشار المصدرون إلى أن الازدحام الحاصل عند المعابر الحدودية وطول مدة انتظار الشاحنات ‏وإجراءات الكشف المتكررة؛ تفاقم من معاناة المصدرين، داعين إلى إيجاد حلول عاجلة تسهم ‏في تسهيل حركة النقل والتصدير.‏

وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات لمعالجة هذه الإشكاليات، من بينها تسهيل منح التأشيرات ‏لسائقي الشاحنات السورية، والسماح بدخول الشاحنات العربية أو الأجنبية إلى الأراضي السورية ‏لتحميل البضائع المخصصة للتصدير، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات خلال الموسم الحالي.‏

كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض الوثائق المطلوبة لعبور ‏الشحنات إلى دول الخليج، ومنها أذونات التصدير والاستيراد، حيث أوضح المصدرون أن غياب ‏جهة محددة مخولة بإصدار بعض الوثائق؛ أدى إلى تأخير عدد من الشحنات عند المنافذ ‏الحدودية.‏

دعم المصدرين وتعزيز انسيابية حركة الصادرات

من جهته، أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات متابعة جميع التفاصيل المتعلقة ‏بملف التصدير، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد الحلول المناسبة وتبسيط ‏الإجراءات بما يضمن دعم المصدرين وتعزيز انسيابية حركة الصادرات السورية.‏

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة المعوقات المرتبطة بالنقل البري ‏وإجراءات العبور والتصدير، بما يسهم في دعم المصدرين، والحفاظ على استمرارية تدفق ‏المنتجات السورية إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.‏