الخطوط الجوية السورية: رحلة أسبوعية بين حلب والكويت اعتباراً من 2 تشرين الثاني

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية اليوم عن تشغيل الرحلات المباشرة بين مطاري حلب والكويت الدوليين، حيث ستنطلق أولى الرحلات يوم الأحد 02-11-2025 لتصبح بعدها بواقع رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم سبت.

وأوضح مدير الخطوط الجوية السورية سامح عرابي في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة تعكس الحرص على توسيع شبكة النقل وتعزيز التواصل التجاري والثقافي بين حلب ودول المنطقة، مع تقديم خدمات سفر آمنة ومريحة.

وبيّن عرابي أن ربط حلب بالعالم يشكّل قيمة إستراتيجية، فهو يفتح آفاقاً أوسع أمام المسافرين، ويدعم الحركة الاقتصادية والسياحية، ويعيد للمدينة مكانتها كمحطة أساسية على خارطة الطيران الإقليمي والدولي.

وأشار عرابي إلى أن الخطوط الجوية السورية تخطط لإطلاق رحلات مباشرة من حلب إلى جدة مع نهاية الشهر الحالي.

