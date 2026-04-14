خلال زيارتهما إلى سوريا.. زوجان رحّالان ينشران رسالة “صفر يأس” لمرضى السرطان

‏دمشق-سانا

عبر سيارة صديقة للبيئة، يواصل الزوجان الرحالة الصيني “فان يوهو” والماليزية “غلوريا تشي شين يي” جولاتهما في العديد من الدول العربية والأجنبية، لتكون سوريا المحطة رقم 103 في هذه الرحلة، حيث وصلا إليها من نحو شهر، حاملين رسالة أمل لمرضى السرطان عنوانها “صفر يأس”.

وأطلق يوهو مع زوجته مبادرة عالمية تهدف إلى زيارة الدول للتوعية والتثقيف الصحي بمرض السرطان، وإثبات أن الحياة تستحق أن تعاش بكل شغف، وتجاوز أوجاع المرض، وفق ما أوضحه يوهو لـ سانا اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه عاش تجربة شخصية عميقة، إذ عانى مع عائلته من سرطان الرئة عبر ثلاثة أجيال متتالية (الجد، الأب، وهو نفسه)، ما دفعه وزوجته لتحويل هذه المعاناة إلى رسالة أمل عالمية، تُشجع المرضى على التمسك بالحياة وعدم الاستسلام للمرض.

وعبر الزوج الصيني عن إعجابه بسوريا وكرم شعبها، قائلاً: “لقد شعرنا بالراحة فيها، حيث قمنا بزيارة العديد من المدن السورية، وكان الشعب السوري متعاوناً، وقدم لنا المساعدة في شحن السيارة الخاصة بنا، والتوجيه والإرشادات للإقامة في عدد من الفنادق، وشعرنا بالأمان في جميع المدن التي قمنا بزيارتها”.



من جهتها، أوضحت غلوريا أن اختيار السيارة الكهربائية للرحلة جاء انسجاماً مع رغبتهما في الترويج لحياة صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات، وخاصة في ظل ارتباط مرض السرطان بعوامل بيئية، مشيرةً إلى أن زيارتهما إلى سوريا كانت مليئة بالتحدي، إذ لم يكن لديهما تصور واضح عنها سوى ما تنقله وسائل الإعلام، لكن الواقع فاق توقعاتهما.

وبينت أنه خلال إقامتهما في سوريا، زارا عدداً من المحافظات، منها اللاذقية وطرطوس، واستمتعا بجمال الطبيعة وتعرفا على الثقافة المحلية بمختلف المناطق فيها.

‌‏وأشارت غلوريا، إلى أنها وزوجها يعملان أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويروجان للسياحة في سوريا عبر منصاتهما، لافتةً إلى أنهما يوثقان رحلتهما وحققا أكثر من 24 مليون مشاهدة لها عبر هذه الوسائل، ويسعيان إلى نقل صورة حقيقية عن البلدان التي يزورانها، بما فيها سوريا، وإبراز جمالها للعالم.





وفي ختام حديثهما، شدد الزوجان الرحالان على أن رسالتهما هي التأكيد على أن الإرادة الإنسانية قادرة على تحويل الألم إلى أمل، وأن التكنولوجيا النظيفة، مثل السيارات الكهربائية، يمكن أن تكون أداة فعالة لتجاوز التحديات، متى توفرت البيئة المناسبة والبنية التحتية الداعمة.

يذكر أن رحلة الزوجين بدأت عام 2012، ونجحا بدخول غينيس، لكون رحلتهما شملت عدداً كبيراً من الدول، ولاتزال مستمرة.