تفاعل جماهيري واسع مع العروض العسكرية في مهرجان “صيف سوريا”

وزارة الطاقة تقيّم محطات دير الزور ضمن مشروع نظام إدارة معلومات المياه والإصحاح
الحكومة السورية تقوم بإجلاء عدد من رعايا كوريا الجنوبية من لبنان إلى وطنهم عبر الأراضي السورية
انشقاق 7 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر بعد نشر هيئة العمليات في الجيش بيان الانشقاق
وزيرا النقل والسياحة يطلقان مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق
سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي.. إقبال ملحوظ على شراء الحلويات مع انخفاض أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى