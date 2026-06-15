افتتاح معمل لتعبئة المياه المعدنية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب ‏

photo 2026 06 15 15 52 41 افتتاح معمل لتعبئة المياه المعدنية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب ‏

حلب-سانا ‏

افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان ورئيس غرفة صناعة حلب ‏عماد طه القاسم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، معملاً لتعبئة المياه المعدنية ‏في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب. ‏

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الوفد ‏اطلع خلال جولته على سير العملية الإنتاجية ومراحل التصنيع المختلفة داخل ‏المعمل، كما تم بحث واقع العمل مع الصناعيين أصحاب المنشأة والاستماع إلى ‏مقترحاتهم الرامية إلى تحسين بيئة الإنتاج وتعزيز كفاءتها. ‏

وأكد الصناعيون أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشديد الرقابة على المنشآت ‏الصناعية ومدى التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة، إلى جانب ضرورة ضبط ‏المعامل غير المرخصة لما تسببه من تأثيرات سلبية على جودة المنتجات ومبدأ ‏المنافسة العادلة. ‏

وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان اطلع في الـ 16 من شهر ‏أيار الماضي على سير العملية ‏الإنتاجية في عدد من المنشآت العاملة بالمدينة ‏الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ضمن ‏قطاعي الصناعات الكيميائية والهندسية، ‏وذلك بهدف متابعة الواقع الإنتاجي والوقوف ‏على التحديات التي تواجه الصناعيين. ‏

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