افتتاح معمل لتعبئة المياه المعدنية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب ‏

حلب-سانا
افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، معملاً لتعبئة المياه المعدنية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الوفد اطلع خلال جولته على سير العملية الإنتاجية ومراحل التصنيع المختلفة داخل المعمل، كما تم بحث واقع العمل مع الصناعيين أصحاب المنشأة والاستماع إلى مقترحاتهم الرامية إلى تحسين بيئة الإنتاج وتعزيز كفاءتها.
وأكد الصناعيون أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ومدى التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة، إلى جانب ضرورة ضبط المعامل غير المرخصة لما تسببه من تأثيرات سلبية على جودة المنتجات ومبدأ المنافسة العادلة.
وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان اطلع في الـ 16 من شهر أيار الماضي على سير العملية الإنتاجية في عدد من المنشآت العاملة بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ضمن قطاعي الصناعات الكيميائية والهندسية، وذلك بهدف متابعة الواقع الإنتاجي والوقوف على التحديات التي تواجه الصناعيين.