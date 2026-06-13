اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاستثمار والسياسات ‏الاقتصادية

دمشق-سانا‏

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاستثمار والسياسات ‏الاقتصادية، العاملة ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة ‏الاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو ‏الاقتصادي والتنمية المستدامة. ‏

وأوضح الاتحاد، عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن اللجنة، برئاسة ‏أنس الطحان، تتولى رصد وتحسين البيئة الاستثمارية والتواصل مع ‏المستثمرين لرصد معوقات الاستثمار في سوريا والتنسيق مع الجهات المعنية ‏لمعالجتها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية. ‏

وتعمل اللجنة على تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة ضمن اقتصاد ‏السوق الحر المنضبط، من خلال التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية ‏والصناعية، لدراسة سياسات توازن بين حماية الإنتاج المحلي، واستقرار ‏الأسعار، وانسياب السلع، بما ينسجم مع المتطلبات الاقتصادية، إضافةً إلى ‏إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الجهات ‏الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية. ‏

كما تتولى اللجنة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير ‏مبادرات داعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ومتابعة التشريعات ‏والأنظمة الاقتصادية، والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ‏لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، فضلاً عن إعداد مؤشرات وتقارير ‏أداء اقتصادية دورية لتحليل اتجاهات السوق، ودعم القرار الاستثماري ‏والحكومي، وتمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، ونقل تحدياته، وبناء ‏توافقات تدعم التنمية المستدامة. ‏

يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد شكل عدداً من اللجان ‌‏التخصصية، بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع ‌‏الخاص في التنمية الاقتصادية‎.‎

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أصدر في الـ 19 من نيسان ‏الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد، ‏وتسمية رؤسائها، ‏وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه ‏المنعقد بتاريخ الـ ‌‏13 من نيسان 2026.‌‎