اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاستثمار والسياسات ‏الاقتصادية

دمشق-سانا
حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية، العاملة ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الاتحاد، عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن اللجنة، برئاسة أنس الطحان، تتولى رصد وتحسين البيئة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين لرصد معوقات الاستثمار في سوريا والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وتعمل اللجنة على تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة ضمن اقتصاد السوق الحر المنضبط، من خلال التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية، لدراسة سياسات توازن بين حماية الإنتاج المحلي، واستقرار الأسعار، وانسياب السلع، بما ينسجم مع المتطلبات الاقتصادية، إضافةً إلى إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية.
كما تتولى اللجنة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات داعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ومتابعة التشريعات والأنظمة الاقتصادية، والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، فضلاً عن إعداد مؤشرات وتقارير أداء اقتصادية دورية لتحليل اتجاهات السوق، ودعم القرار الاستثماري والحكومي، وتمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، ونقل تحدياته، وبناء توافقات تدعم التنمية المستدامة.
يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد شكل عدداً من اللجان التخصصية، بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أصدر في الـ 19 من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد، وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026.