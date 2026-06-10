السورية للحبوب: استمرار استلام الأقماح بكامل الطاقة الاستيعابية‎ ‎طوال ‏أيام الأسبوع

دمشق-سانا

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أكّد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان، استمرار عمل مراكز ‏استلام الأقماح بكامل طاقتها الاستيعابية والتشغيلية طوال أيام الأسبوع، ‏بما في ذلك أيام الجمعة، وذلك في إطار تسريع وتيرة استلام محصول ‏القمح موسم 2026، وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين‎.‎

وأوضح العثمان في تصريح خاص لـ سانا اليوم الأربعاء، أن جميع ‏مراكز الاستلام تواصل استقبال المحصول وتفريغه دون تأخير، بما ‏يضمن انسيابية عمليات التسويق، واستيعاب الكميات الواردة من مختلف ‏المناطق‎.‎

وأشار العثمان إلى اعتماد آلية “الاستلام المرن” في مراكز الاستلام، ‏والتي تتيح للمزارعين الحاصلين على حجز مسبق عبر المنصة ‏الإلكترونية تسليم محصولهم قبل موعد الدور المحدد في حال توافر طاقة ‏استيعابية أو ساحات تفريغ شاغرة، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات ‏الاستلام ورفع كفاءة الأداء‎.‎

ولفت العثمان إلى أن المراكز تواصل أيضاً تقديم التسهيلات للمزارعين ‏الذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، من خلال ‏استقبالهم وتسجيلهم ورقياً بشكل فوري داخل المراكز، وتنظيم عمليات ‏الاستلام، وفق ترتيب الوصول والفسحات الزمنية المتاحة، مبيناً أن هذه ‏الإجراءات تأتي بهدف تذليل العقبات أمام المزارعين والحفاظ على ‏حقوقهم، وضمان سلاسة تسويق محصول القمح‎.‎

وتقوم المؤسسة السورية للحبوب عبر فروعها في مختلف المحافظات، ‏باستلام محصول موسم 2026 عبر مراكز وصوامع مجهزة، وفق آليات ‏تنظيمية حديثة تعتمد على الحجز المسبق من خلال منصة إلكترونية، بما ‏يسهم في تسريع عمليات التسليم، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وضمان ‏تخزين المحصول وفق المعايير المعتمدة‎.‎