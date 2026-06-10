السورية للحبوب: استمرار استلام الأقماح بكامل الطاقة الاستيعابية‎ ‎طوال ‏أيام الأسبوع

دمشق-سانا
أكّد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان، استمرار عمل مراكز استلام الأقماح بكامل طاقتها الاستيعابية والتشغيلية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة، وذلك في إطار تسريع وتيرة استلام محصول القمح موسم 2026، وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين.
وأوضح العثمان في تصريح خاص لـ سانا اليوم الأربعاء، أن جميع مراكز الاستلام تواصل استقبال المحصول وتفريغه دون تأخير، بما يضمن انسيابية عمليات التسويق، واستيعاب الكميات الواردة من مختلف المناطق.
وأشار العثمان إلى اعتماد آلية “الاستلام المرن” في مراكز الاستلام، والتي تتيح للمزارعين الحاصلين على حجز مسبق عبر المنصة الإلكترونية تسليم محصولهم قبل موعد الدور المحدد في حال توافر طاقة استيعابية أو ساحات تفريغ شاغرة، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الاستلام ورفع كفاءة الأداء.
ولفت العثمان إلى أن المراكز تواصل أيضاً تقديم التسهيلات للمزارعين الذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، من خلال استقبالهم وتسجيلهم ورقياً بشكل فوري داخل المراكز، وتنظيم عمليات الاستلام، وفق ترتيب الوصول والفسحات الزمنية المتاحة، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تذليل العقبات أمام المزارعين والحفاظ على حقوقهم، وضمان سلاسة تسويق محصول القمح.
وتقوم المؤسسة السورية للحبوب عبر فروعها في مختلف المحافظات، باستلام محصول موسم 2026 عبر مراكز وصوامع مجهزة، وفق آليات تنظيمية حديثة تعتمد على الحجز المسبق من خلال منصة إلكترونية، بما يسهم في تسريع عمليات التسليم، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وضمان تخزين المحصول وفق المعايير المعتمدة.