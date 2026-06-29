قمر الدين.. صناعة تراثية متوارثة في ريف دمشق ورافد للتصدير

دمشق-سانا

مع نضوج ثمار المشمش في بساتين ريف دمشق، تبدأ رحلة صناعة قمر الدين، إحدى أعرق الصناعات الغذائية المتوارثة في المنطقة، حيث تتضافر أشعة الشمس مع خبرة الصانعين لتحويل ثمار المشمش إلى رقائق ذهبية، تحمل في مذاقها حلاوة لا تنسى، وتحكي قصة تراث عريق حافظ على حضوره منذ سنوات طويلة.

مراحل تصنيع قمر الدين

وأوضح صاحب إحدى منشآت صناعة قمر الدين محمد نزار جاويش لمراسل سانا، أن إنتاج قمر الدين يبدأ بقطف ثمار المشمش، ثم غسلها وإدخالها إلى مرحلة التعقيم والتبخير، قبل فصل العصير عن التفل واستخلاص العصارة التي يضاف إليه القطر، ثم يمد على القوالب أو الدفوف الخشبية، ويترك تحت أشعة الشمس لمدة خمسة أيام حتى يكتمل تجفيفه.

وبين جاويش أن المرحلة التالية تتمثل في تقطيع قمر الدين إلى قطع بوزن 400 غرام، حيث تتولى عاملات مدربات عملية التنظيف وإزالة أي شوائب قد تنتج عن تعرض المنتج للهواء أثناء فترة التجفيف، ليبقى المنتج النهائي عبارة عن عصير مشمش خالص وخالٍ من الشوائب، قبل توضيبه بحسب طلبات الأسواق المختلفة.

فوائد غذائية وقيمة طبيعية

وأشار جاويش إلى أن قمر الدين يصنع من المشمش الكلابي الذي يمنحه النكهة والطعم المميزين، مؤكداً أن هذه المادة الغذائية تُعد ملينة للمعدة، وتساعد على الحد من الشعور بالعطش، ولا سيما خلال شهر رمضان.

من جانبه، أوضح مصدر ومنتج قمر الدين، يوسف محمد، أن المنتج بعد انتهاء مرحلة التجفيف، يدخل في عمليات التنقيش والتقطيع، ثم يغلف بالمواد المخصصة لذلك، ويطرح في الأسواق المحلية، إلى جانب تصدير كميات إلى الأسواق الخارجية، ومنها مصر ودول الخليج والإمارات والدول الأوروبية.

الإنتاج المحلي وأهمية التصدير

وأشار محمد إلى أن الإنتاج في سوريا، ولا سيما في الغوطة بدمشق، يبلغ نحو عشرة آلاف طن، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي خمسين طناً، ما يجعل تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية ضرورة لتصريف الإنتاج.

وأضاف: إن المنتج السوري يحظى بطلب في الأسواق الأوروبية والخليجية والمصرية، في ظل محدودية استهلاك السوق المحلية لهذه الكميات، مؤكداً أن التصدير يسهم في دعم الاقتصاد وتأمين القطع الأجنبي، في وقت كانت فيه عمليات التصدير سابقاً تواجه صعوبات نتيجة القيود والعقوبات التي كانت مفروضة.