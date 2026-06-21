الزراعة السورية تبحث مع وفد تركي توسيع التعاون الزراعي والتجاري

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع وفد برلماني واقتصادي تركي، سبل تطوير العلاقات الزراعية والاقتصادية بين سوريا وتركيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بدمشق، سبل تطوير، التعاون السوري التركي في المجال الزراعي، ودعم القطاع من خلال تبادل الخبرات بين رجال الأعمال السوريين والأتراك، وتبادل المنتجات الزراعية واللحوم المصنعة.

وضم الوفد التركي عضو البرلمان إبراهيم يوردونوسيفين، ورئيس مجموعة “يوسف أوغلو” للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض حمزة أوغلو، والمديرة التنفيذية للمجموعة ألوفا يوسف أوغلو، ورئيس مجلس إدارة شركة Enfes Et الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم ومنتجاتها حسين جيلان أولوجاي، ورئيس مجلس إدارة شركة Kumartaşlı Gıda ve Yumurtacım محمد كمرتاشلي، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع إنتاج بيض المائدة والأعلاف وصناعة الدواجن، وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين من غرفة تجارة ولاية أفيون.

وأكد الوزير السويدان أهمية إحياء الروابط السورية التركية المشتركة، مع استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى وجود مشروع لتأسيس شركة قابضة تضم المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بالثروة الحيوانية والسمكية والمداجن والأعلاف، مع رغبة الوزارة باستقطاب المستثمرين الأجانب في مجالي إنتاج البيض والفروج، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.

من جانبه، أوضح يوردونوسيفين أن العلاقات السورية التركية تشهد تطوراً متواصلاً على المستويات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن استعداد الجانب التركي لدعم الشركات والمصانع الراغبة في توسيع نشاطها والتعاون مع السوق السورية.

بدوره، بين رئيس مجموعة “يوسف أوغلو” للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو، أن المباحثات تناولت احتياجات السوق السورية من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، مشيراً إلى أنه يتم التحضير بالتعاون مع الوزارة والغرفة لتنظيم معرض للمنتجات الزراعية خلال شهر أيلول المقبل في صالة الجلاء.

حضر اللقاء رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن.

وكان الوفد التركي وصل في التاسع عشر من الشهر الجاري إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية إلى سوريا، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الاقتصادية السورية التركية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.