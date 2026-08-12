دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الزراعة

photo 2026 08 12 12 55 58 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الزراعة

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: تأمين كمية 50 طن من مادة الرقائق البلاستيكية و 3 طن من مادة الحبال البلاستيكية لصالح وزارة الزراعة، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 073-م-2026، تاريخ الإعلان: 12-آب-2026

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (952650 ل.س) تسعمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وخمسون ليرة سورية جديدة فقط لا غير ، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد تدفع خلال 15 يوم لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

75 يوماً ميلادياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

حسب دفاتر الشروط.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن مغلفين منفصلين توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (073 – م – 2026) وتاريخها (12-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول)
2. المغلف الثاني: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

50 $ خمسون دولار امريكي لا غـير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في (02 أيلول 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

photo 2026 08 12 12 56 07 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الزراعة
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