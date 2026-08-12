دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الزراعة

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: تأمين كمية 50 طن من مادة الرقائق البلاستيكية و 3 طن من مادة الحبال البلاستيكية لصالح وزارة الزراعة، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة: 073-م-2026، تاريخ الإعلان: 12-آب-2026
الشروط العامة
التأمينات الأولية:
مبلغ وقدره (952650 ل.س) تسعمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وخمسون ليرة سورية جديدة فقط لا غير ، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.
التأمينات النهائية:
10 % من قيمة العقد تدفع خلال 15 يوم لصالح الجهة الطالبة.
غرامة التأخير:
واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
75 يوماً ميلادياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:
90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم:
حسب دفاتر الشروط.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن مغلفين منفصلين توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (073 – م – 2026) وتاريخها (12-آب- 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول)
2. المغلف الثاني: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
50 $ خمسون دولار امريكي لا غـير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في (02 أيلول 2026).
عنوان تسليم العروض:
تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
أرقام التواصل:
يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.