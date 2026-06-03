أرامكو: نقص الاستثمار في التكرير يُفاقم أزمة إمدادات النفط

لندن-سانا

أكد مصعب الملا، نائب رئيس أرامكو السعودية لتقارير الطاقة والاقتصاد، أن أزمة إمدادات النفط الراهنة تكشف عن نقص حاد في الاستثمار بقطاع التكرير، في وقت لا يزال فيه الطلب العالمي على المشتقات النفطية يُسجّل مستويات مرتفعة.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن الملا قوله خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه “إس أند بي جلوبال إنرجي” في لندن، إن طاقة التكرير العالمية فقدت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بين عامَي 2020 و2023 مضيفاً: “ندرك الآن أنه لو كانت لدينا تلك المصافي، لكان بإمكاننا التخفيف من آثار الأزمة الراهنة”.

ويأتي ذلك في سياق اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إذ فقدت السوق إمدادات تُعادل نحو 14 مليون برميل يومياً من دول منتجة في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، والهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة، فضلاً عن إغلاق طهران لمضيق هرمز وحصار البحرية الأمريكية الموانئ الإيرانية.