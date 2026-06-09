تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تقفز إلى 24.9 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا

ارتفعت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء لتسجّل ثالث جلسة صعود متتالية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 24.964 مليون ليرة سورية جديدة موزعة على 365 صفقة شملت 385,692 سهماً، في أداء يعكس استمرار تحسّن وتنامي النشاط الاستثماري في السوق.

وجاءت الجلسة ضمن مسارٍ تصاعدي واضح، افتتحه بنك شهبا بصعود لافت بلغت نسبته 4.92 بالمئة ليغلق عند 52.50 ليرة، معلناً بداية موجة ارتفاعات متماسكة، بينما تقدمت شركة إسمنت البادية إلى المرتبة الثانية بارتفاع قوي نسبته 4.85 بالمئة ليصل سعر سهمها إلى 874.91 ليرة، محافظةً على حضورها كأحد أكثر الأسهم نشاطاً في السوق.

أما الأهلية للنقل فواصلت أداءها المتصاعد، مضيفة 4.68 بالمئة إلى رصيدها لتغلق عند 139.66 ليرة، مؤكدةً موقعها بين الأسهم المرتفعة، في حين سجّل بنك بيمو السعودي الفرنسي ارتفاعاً قوياً نسبته 4.62 بالمئة ليصل إلى 20.16 ليرة، تلاه الائتمان الأهلي بصعود 4.41 بالمئة عند 13.96 ليرة، في حركة تعكس تحسّناً تدريجياً في المزاج الشرائي لأسهم المصارف.

كما ارتفعت أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2 بالمئة ليغلق السهم عند 17.34 ليرة، بينما واصلت الأهلية للزيوت النباتية مسارها الإيجابي بصعود 1.63 بالمئة إلى 354.43 ليرة، واختتم بنك البركة قائمة الصاعدين بارتفاع طفيف نسبته 0.94 بالمئة عند 18.17 ليرة.

وتراجعت أسهم بنك الأردن سوريا بنسبة 4.98 بالمئة ليغلق عند 36.22 ليرة، في حركة هبوط لافتة شكّلت أبرز تراجع خلال الجلسة، بينما انخفضت أسهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.56 بالمئة ليستقر السهم عند 18.02 ليرة، مضيفة مزيداً من الضغط على شريحة من الأسهم المصرفية.

وبقيت مجموعة من البنوك والشركات خارج الإطار السعري للجلسة بالكامل، إذ لم يتم تداول أي سهم منها طوال فترة التعاملات، لتظهر كمساحة ساكنة في مقابل الحركة النشطة التي شهدتها بقية السوق، وهذا الثبات التام وضع هذه الأسهم في منطقة محايدة بعيدة عن موجات الصعود والهبوط، ما يعكس تبايناً واضحاً في توجهات المتعاملين وتركيز السيولة نحو أسهم محددة دون غيرها.