تداولات بـ 18.7 مليون ليرة سورية جديدة تختتم الجلسة الأسبوعية في سوق دمشق للأوراق ‏المالية

دمشق-سانا

أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية جلستها الأسبوعية ليوم الخميس، بتداولات وصلت قيمتها ‌إلى ‏18.703 مليون ليرة سورية جديدة عبر 170 صفقة، حرّكت 278,117 سهماً بين المصارف ‏والصناعة.

وبرز خلال الجلسة، تنفيذ صفقتين ضخمتين بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 3.515 ملايين ليرة، عبر ‏تداول 190 ألف سهم، لتمنحا الجلسة وزنها الحقيقي رغم استقرار بقية التداولات.

وجاءت حركة الارتفاعات ضمن مسار تداول هادئ، ليتقدّم سهم شركة إسمنت البادية مشهد ‏الارتفاعات بنسبة بلغت 2.73 بالمئة، ويغلق عند قيمة 899.53 ليرة، وتلاه سهم بنك الشرق ‏بنسبة 1.75 بالمئة وبقيمة 21.57 ليرة، محافظاً على موقعه ضمن الأسهم المصرفية ذات الحركة ‏المتوازنة.

أما سهم بنك البركة فحقق ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.86 بالمئة ليستقر عند سعر 10.59 ليرات، مضيفاً ‏طبقة إضافية من الاستقرار داخل مسار المصارف.

وبدأت قائمة الانخفاضات في جلسة اليوم بحركة تراجعية واضحة، حيث سجّل سهم البنك الوطني ‏الإسلامي انخفاضاً بنسبة 1.47 بالمئة ليغلق عند سعر 24.80 ليرة، في تراجع يعكس فتوراً في ‏الطلب على السهم، وتراجع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.36 بالمئة ليستقر ‏سعر سهمه عند 18.14 ليرة.

كما شهد سهم بنك الائتمان الأهلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.37 بالمئة ليغلق عند 13.41 ليرة، ‏بينما سجّل سهم الشركة الأهلية للنقل أكبر تراجع في القائمة بنسبة 2.99 بالمئة ليغلق عند ‌‏132.92 ليرة، في حركة هبوط تعكس حساسية السهم تجاه تغيّرات السيولة.

وبقيت عدة مصارف وشركات خارج حركة الجلسة دون أي تداول، لتظهر كمساحات ساكنة في ‏السوق.

وكانت جلسة يوم الخميس الماضي سجلت قيمة تداول 5.614 ملايين ليرة سورية جديدة، بعدد ‏صفقات بلغ 209 صفقات، وحجم تداول 206849 سهماً.