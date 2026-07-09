تداولات بـ 18.7 مليون ليرة سورية جديدة تختتم الجلسة الأسبوعية في سوق دمشق للأوراق ‏المالية

دمشق-سانا
أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية جلستها الأسبوعية ليوم الخميس، بتداولات وصلت قيمتها إلى 18.703 مليون ليرة سورية جديدة عبر 170 صفقة، حرّكت 278,117 سهماً بين المصارف والصناعة.
وبرز خلال الجلسة، تنفيذ صفقتين ضخمتين بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 3.515 ملايين ليرة، عبر تداول 190 ألف سهم، لتمنحا الجلسة وزنها الحقيقي رغم استقرار بقية التداولات.
وجاءت حركة الارتفاعات ضمن مسار تداول هادئ، ليتقدّم سهم شركة إسمنت البادية مشهد الارتفاعات بنسبة بلغت 2.73 بالمئة، ويغلق عند قيمة 899.53 ليرة، وتلاه سهم بنك الشرق بنسبة 1.75 بالمئة وبقيمة 21.57 ليرة، محافظاً على موقعه ضمن الأسهم المصرفية ذات الحركة المتوازنة.
أما سهم بنك البركة فحقق ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.86 بالمئة ليستقر عند سعر 10.59 ليرات، مضيفاً طبقة إضافية من الاستقرار داخل مسار المصارف.
وبدأت قائمة الانخفاضات في جلسة اليوم بحركة تراجعية واضحة، حيث سجّل سهم البنك الوطني الإسلامي انخفاضاً بنسبة 1.47 بالمئة ليغلق عند سعر 24.80 ليرة، في تراجع يعكس فتوراً في الطلب على السهم، وتراجع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.36 بالمئة ليستقر سعر سهمه عند 18.14 ليرة.
كما شهد سهم بنك الائتمان الأهلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.37 بالمئة ليغلق عند 13.41 ليرة، بينما سجّل سهم الشركة الأهلية للنقل أكبر تراجع في القائمة بنسبة 2.99 بالمئة ليغلق عند 132.92 ليرة، في حركة هبوط تعكس حساسية السهم تجاه تغيّرات السيولة.
وبقيت عدة مصارف وشركات خارج حركة الجلسة دون أي تداول، لتظهر كمساحات ساكنة في السوق.
وكانت جلسة يوم الخميس الماضي سجلت قيمة تداول 5.614 ملايين ليرة سورية جديدة، بعدد صفقات بلغ 209 صفقات، وحجم تداول 206849 سهماً.