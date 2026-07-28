وزارة الطاقة تخفض أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

دمشق-سانا
أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في وزارة الطاقة اليوم الإثنين تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وحددت اللجنة في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من يوم الثلاثاء: 28-7-2026 الساعة 12:00 صباحاً كما يلي:
- بنزين 95: 147 ل.س.
- بنزين 90: 142 ل.س.
- مازوت: 120 ل.س.
- غاز منزلي: 1470 ل.س.
- غاز صناعي: 2350 ل.س.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أكدت في الـ 26 من حزيران الماضي أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج مؤسسي حديث يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة المتغيرات المستمرة، وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.