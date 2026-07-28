وزارة الطاقة تخفض أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

دمشق-سانا‌‎ ‎

أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في وزارة الطاقة اليوم الإثنين تخفيض أسعار المشتقات ‏النفطية في سوريا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً‎.‎

وحددت اللجنة في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من يوم الثلاثاء: 28-7-2026 الساعة 12:00 ‏صباحاً كما يلي‎: ‎

‎- ‎بنزين 95: 147 ل.س‎.‎

‎- ‎بنزين 90: 142 ل.س‎.‎

‎- ‎مازوت: 120 ل.س‎.‎

‎- ‎غاز منزلي: 1470 ل.س‎.‎

‎- ‎غاز صناعي: 2350 ل.س‎.‎

وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أكدت في الـ 26 من حزيران الماضي أن اعتماد نشرة الأسعار ‏الجديدة يأتي ضمن نهج ‏مؤسسي حديث يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة ‏المتغيرات ‏المستمرة، وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.‌‎ ‎