وزارة الطاقة تخفض أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية وزارة الطاقة تخفض أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً
أرشيفية

دمشق-سانا‌‎ ‎

أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في وزارة الطاقة اليوم الإثنين تخفيض أسعار المشتقات ‏النفطية في سوريا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً‎.‎

وحددت اللجنة في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من يوم الثلاثاء: 28-7-2026 الساعة 12:00 ‏صباحاً كما يلي‎: ‎

‎- ‎بنزين 95: 147 ل.س‎.‎
‎- ‎بنزين 90: 142 ل.س‎.‎
‎- ‎مازوت: 120 ل.س‎.‎
‎- ‎غاز منزلي: 1470 ل.س‎.‎
‎- ‎غاز صناعي: 2350 ل.س‎.‎

وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أكدت في الـ 26 من حزيران الماضي أن اعتماد نشرة الأسعار ‏الجديدة يأتي ضمن نهج ‏مؤسسي حديث يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة ‏المتغيرات ‏المستمرة، وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.‌‎ ‎

للمرة الثانية.. مناقصة داخلية بالسرعة الكلية لصالح وزارة الاقتصاد والصناعة
مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني تحديات الاستثمار ‏والوصول إلى الأسواق
شركات مشاركة في “أغريتكس 2026” تدعو إلى تبني حلول حديثة لتطوير ‏قطاع الدواجن
محافظ حلب يتفقد محطة البابيري ويؤكد أولوية تأمين المياه للمشاريع الزراعية والخدمية
إنتاج متنامٍ… دواجن حمص تدعم الأمن الغذائي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك