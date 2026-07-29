انخفاض أسعار الذهب متأثرة بقوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بفعل ضغوط قوة الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة.



وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4020.69 دولاراً للأوقية “الأونصة”.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4 % إلى 4019.40 دولاراً.



بالمقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وصعد الدولار، ما يزيد من تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.



وتشير أداة “CME FedWatch Tool” فيد ووتش التابعة لـ “سي إم إي” التي تقيّم توقعات أسواق المال لقرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة إلى أن نحو 64 % من المشاركين في السوق يتوقعون تثبيت الفائدة اليوم.



كما يتوقع المتعاملون بنسبة 80 % أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أيلول.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 57.25 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 1.2 % إلى 1588.05 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.7 % إلى 1248.29 دولاراً.



وتتأثر أسعار الذهب عادة بحركة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، بينما يعزز الذهب مكاسبه عادة في فترات انخفاض الفائدة، أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية.