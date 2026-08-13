تجاوزات مالية بأكثر من 33 مليون ليرة سورية في عقود تعهدات قديمة ‌‏بمصفاة بانياس

طرطوس-سانا‏

‏ ‏

‏أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها كشفت تجاوزات مالية جسيمة ‌‏في عدد من العقود المبرمة بين عامي 2021- 2024 مع متعهدين لصالح ‌‏شركة مصفاة بانياس، بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات و396 مليوناً و507 ‌‏آلاف و514 ليرة سورية قديمة “قيمتها حالياً أكثر من 33 مليوناً و 965 ألف ‏ليرة سورية”، ‏وذلك عقب تحقيقات موسعة.‏

فروقات سعرية غير مستحقة

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن عمليات التدقيق ‌‏في 6 عقود أظهرت وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت للمتعهدين ‌‏نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية، بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار التي ‌‏كانت مُشكَّلة في تلك الفترة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مباشرة بالمال العام.‏

‏ ‏

وأشارت إلى أن التحقيقات بينت حصول المتعهد (م.ا) على فروقات سعرية ‌‌‏غير مستحقة قيمتها حالياً أكثر من 11 مليوناً و378 ألف ليرة سورية بذريعة ‌‏ارتفاع أسعار ‏المازوت الصناعي، رغم ثبوت توريد المادة من الخارج، ‌‏وعدم وجود أي ‏ارتباط بين ارتفاع أسعار المازوت وزيادة سعر المادة ‌‏المتعاقد عليها، وحصول المتعهد (غ.ا) على فروقات سعرية مالية قيمتها ‏حالياً ‏أكثر من 3 ملايين ‏و464 ألف ليرة سورية، مع ثبوت التلاعب بتاريخ ‏إدخال ‏الأجهزة إلى ‏الشركة وتوثيقها بعد شهر من قبل لجان الشراء، بما أتاح ‌‏احتساب فروقات ‏غير قانونية.‏

‏ ‏

‏ وبينت الهيئة أن المتعهد (أ.ح) حصل كذلك على فروقات سعرية غير ‌‌‏مستحقة قيمتها حاليا أكثر من 14 مليوناً و 517 ألف ليرة سورية، إضافة إلى ‌‏متعهدين آخرين ‏تمت تسوية وضعهما.‏

‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات أثبتت تورط سبعة موظفين من لجان ‌‏الشراء في الشركة، من خلال التصديق على تلك التجاوزات وتوثيقها ‌‏بالتنسيق مع المتعهدين المتورطين.‏

الإجراءات القانونية بحق المتورطين

وأكدت الهيئة أنها أصدرت جملة من الإجراءات القانونية بحق المتورطين، ‌‏شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من ‌‏السفر، وإحالتهم إلى القضاء، مع دعوة الشركة السورية للبترول إلى تحريك ‌‏دعوى بصفتها المدعي الشخصي، والمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية ‌‏التي لحقت بها.‏

‏ ‏

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة عمل الجهات ‌‏العامة، وكشف الفساد، وحماية المال العام، مشددةً على استمرارها في اتخاذ ‌‏كل ما يلزم لمحاسبة المتورطين، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.‏

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في الـ8 من الشهر الجاري ‌‏كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‌‏والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً، ‌‏وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من 90 مليون ليرة سورية.‏