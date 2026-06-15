مباحثات سورية سعودية لاستثمار السجيل الزيتي في خناصر لإنتاج الأسمدة ومشاريع صناعية جديدة

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية مع ممثلي شركة Sami Rock السعودية، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة لاستثمار أحد مواقع السجيل الزيتي في منطقة خناصر لإنتاج سماد ثنائي الأمونيا الفوسفاتي (DAP).

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة بدمشق خطة العمل الخاصة بإجراء مسح جيولوجي شامل للموقع، بهدف الحصول على بيانات دقيقة حول توزعات صخور السجيل الزيتي وخصائصها، بما يدعم إعداد الدراسات الفنية والاستثمارية اللازمة للمشروع.

كما تم التطرق إلى تحديد موقع المعمل والمردم، وتوطين المشروع بالمنطقة، وآليات تأمين الفوسفات من مناجمه وسبل استجراره لتلبية متطلبات الإنتاج، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية المرتبطة بالثروات المعدنية، منها إنتاج الصوف الصخري من السجيل الزيتي، ودراسة مشاريع الصودا الكاوية والكلور، والاستفادة من الرخام في مشاريع ذات قيمة مضافة.

وبرعاية وزارتي الطاقة والاقتصاد والصناعة، وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بتاريخ 20/4/2026، مذكرة تفاهم مع شركة سامي روك (SAMIROCK) السعودية، لإطلاق مشروع استخدام السجيل الزيتي في إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم.

يذكر أن شركة سامي روك (SAMIROCK) السعودية، تختص في أعمال التعدين والمسح الجيولوجي والاستكشاف، وأعمال الحفر للآبار والأنفاق بخبرة طويلة وواسعة، إضافة إلى تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار ذات الصلة والالتزام بتنفيذ المشروعات التعدينية وشبه التعدينية بمعايير عالمية وتقنيات مبتكرة.