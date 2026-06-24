 تراجع أسعار النفط مع مراقبة المستثمرين للإمدادات عبر مضيق هرمز

نيويورك-سانا



تراجعت أسعار النفط واحداً بالمئة عند التسوية اليوم الأربعاء، بينما يراقب المستثمرون تدفقات الخام عبر مضيق هرمز عقب مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 82 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 77.08 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 73.21 دولاراً للبرميل وسجل كلا المؤشرين أدنى مستوياتهما في نحو أربعة أشهر خلال جلسة تداول اليوم.



وكانت الأسعار انخفضت ثلاثة بالمئة بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من عقوبات لمدة 60 يوماً عقب محادثات أولية، وأفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في لبنان في إطار اتفاق أوسع نطاقاً.