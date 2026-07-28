أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4044.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع بنحو واحد بالمئة يوم الإثنين.

في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.8 بالمئة إلى 4045.40 دولاراً.

وتمسك الدولار بأعلى مستوى له في شهر، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.