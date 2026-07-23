تراجع حاد في الأسهم الأوروبية مع صعود أسعار النفط

لندن-سانا

سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من أسبوعين، متأثرة بالأرباح الضعيفة وارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 1.3 بالمئة إلى 638.5 نقطة، وتراجع مؤشر الأغذية والمشروبات 4.1 بالمئة، كما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 2.9 بالمئة.

بالمقابل ارتفع سهم شركة توتال إنرجيز 2.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن أقوى نتائج أعمال فصلية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية.

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت وصلت إلى 100 دولار للبرميل اليوم للمرة الأولى منذ شهر أيار الماضي.