الحصرية يبحث مع شركات الصرافة استحداث جمعية للصرافة وتطوير القطاع

دمشق -سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع ممثلي شركات الصرافة في سورية، سبل تطوير قطاع الصرافة وتعزيز دوره في دعم الاستقرار النقدي.

وأوضح المصرف في منشور على قناة تلغرام اليوم السبت، أن اللقاء تناول مقترح استحداث جمعية للصرافة في سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، على أن تلتزم هذه الجمعية بأخلاقيات العمل المهني وبالضوابط والقواعد العالمية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الحصرية خلال اللقاء أهمية تنظيم عمل شركات الصرافة ضمن إطار مؤسساتي يعزز الشفافية والانضباط في السوق المالية، مشيراً إلى استعداد مصرف سوريا المركزي لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتأسيس الجمعية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

كما جرى بحث إمكانية انضمام الجمعية مستقبلاً إلى الاتحادات المهنية العربية والعالمية، بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز الشفافية والتسعير وفق معايير فنية صحيحة كما هو متبع في دول العالم الأخرى.

وبيّن الحصرية أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي وتطوير أداء قطاع الصرافة، بما يواكب المعايير الحديثة ويعزز الثقة بالقطاع المالي في سوريا.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية يوم الخميس الماضي إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية المصرف، ولا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن رقم 189 لعام 2025.