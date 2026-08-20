استقرار الأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم و ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تلاشي تأثير تعافي سوق السندات العالمية بعد تدخل وزارة الخزانة الأمريكية، وسط استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار النفط والتضخم.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 651.44 نقطة، فيما تراجعت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عقب موجة صعود سابقة.
وسجل المؤشر داكس الألماني أداءً أضعف مقارنة بنظرائه الأوروبيين، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، بالتزامن مع زيادة عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى.
كما ارتفع خام برنت نحو 0.6 بالمئة إلى قرابة 92 دولاراً للبرميل، ما ضغط على أسهم قطاع السفر والترفيه التي تراجعت 0.4 بالمئة بفعل مخاوف ارتفاع تكاليف الوقود.
وتأتي تحركات الأسواق بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية لدعم سوق السندات عبر زيادة مشترياتها من الديون طويلة الأجل، في ظل قلق المستثمرين من ارتفاع مستويات الدين الحكومي واستمرار ضغوط التضخم.