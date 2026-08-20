استقرار الأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم و ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تلاشي تأثير تعافي سوق السندات العالمية ‏بعد تدخل وزارة الخزانة الأمريكية، وسط استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار النفط ‏والتضخم.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 651.44 نقطة، ‏فيما تراجعت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار ‏الذهب عقب موجة صعود سابقة.‏

وسجل المؤشر داكس الألماني أداءً أضعف مقارنة بنظرائه الأوروبيين، مع ارتفاع تكاليف ‏الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، بالتزامن مع زيادة عوائد السندات ‏في الاقتصادات الكبرى.‏

كما ارتفع خام برنت نحو 0.6 بالمئة إلى قرابة 92 دولاراً للبرميل، ما ضغط على أسهم ‏قطاع السفر والترفيه التي تراجعت 0.4 بالمئة بفعل مخاوف ارتفاع تكاليف الوقود.‏

وتأتي تحركات الأسواق بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية لدعم سوق السندات ‏عبر زيادة مشترياتها من الديون طويلة الأجل، في ظل قلق المستثمرين من ارتفاع ‏مستويات الدين الحكومي واستمرار ضغوط التضخم.‏