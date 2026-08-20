الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وسط تحركات لتهدئة سوق السندات

سنغافورة-سانا

تراجع الدولار اليوم الخميس إلى قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بينما يقيّم المستثمرون إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية لتهدئة سوق السندات، بعد ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار بلغ 98.938، مقترباً من أدنى مستوى له منذ منتصف أيار الماضي، فيما استقر اليورو عند 1.1676 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أيار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خططاً لمضاعفة عمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة للسندات طويلة الأجل، بعدما بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 5.337 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 19 عاماً.

وفي المقابل، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي استمرار مخاوف التضخم، مع إبداء عدد من صانعي السياسات استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 بالمئة.

وسجل الين 158.32 يناً مقابل الدولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3603 دولار، والفرنك السويسري عند 0.7981 مقابل الدولار.