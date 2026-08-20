النفط يستقر مع ترقب تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية

طوكيو-سانا

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقاً لوكالة رويترز فقد ارتفع خام برنت 0.3 بالمئة إلى 91.87 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول سنتين إلى 85.81 دولاراً، وارتفع عقد تشرين الأول الأكثر تداولاً 0.2 بالمئة إلى 84.53 دولاراً.

وقال كبير المحللين في شركة نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت هيرويوكي كيكوكاوا إن أسعار النفط تحظى بدعم من الهجمات في الشرق الأوسط، لكنها تفتقر إلى زخم جديد مع عدم حدوث تصعيد كبير.

وتترقب الأسواق تطورات الحرب والاضطرابات في المنطقة، ولا سيما وضع الملاحة في مضيق هرمز، في وقت أظهرت بيانات تباطؤ حركة الشحن عبره، بينما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام 4.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي.