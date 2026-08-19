ترامب يعلّق الرسوم الجديدة على كندا بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوتاوا

واشنطن-سانا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء، عن تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “لقد أوقفتُ الرسوم الجمركية بنسبة ٥٠٪ عن كندا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء، لمدة ثلاثة أيام وذلك استناداً إلى حقيقة أن كندا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق، ورهناً باستكمال الوثائق، قد يُعاد إحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل العظيم، الذي أُجهض منذ زمن طويل على يد جو بايدن”.



من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأمريكية.



وجاء إعلان الرئيس الأمريكي بعد محادثات طارئة أجراها مع كارني، وذلك قبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.



وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهماً كندا بممارسة “معاملة تمييزية” ضدّ المنتجات الأمريكية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.



وتقدّر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر.



ويواصل مفاوضون كنديون في واشنطن جهودهم للتوصل إلى اتفاق يجنّب بلادهم الرسوم الجديدة، وسط مساع للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.



وكانت المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في وقت سابق من العام الحالي جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفعه للجوء إلى أساس قانوني مختلف لفرض الرسوم الجديدة على كندا.