بنما تستحوذ بالكامل على مشروع خط أنابيب “بتروترمينال” الاستراتيجي

photo 2026 07 18 14 48 18 بنما تستحوذ بالكامل على مشروع خط أنابيب "بتروترمينال" الاستراتيجي

بنما-سانا

باشرت حكومة بنما إجراءات الاستحواذ الكامل على مشروع “بتروترمينال” المشترك، عبر شراء الحصة الأمريكية البالغة 41%، بهدف تعزيز السيطرة الوطنية على خط أنابيب النفط الاستراتيجي.

ونقلت “فرانس برس” اليوم السبت عن الحكومة البنمية قولها في بيان: “إن امتلاك المشروع بنسبة 100% سيعزّز إدارة واحدة للبنية التحتية الحيوية”، مؤكدة أن عملية الشراء قانونية وممولة من إيرادات الشركة نفسها، ولا تشكل تعديلاً أحادياً للعقد أو مصادرة، بل تستند إلى بنود الاتفاق الأصلي الذي أطلق المشروع المشترك.

ويعود تأسيس “بتروترمينال دو بنما” إلى عام 1977، حين أطلقت شركة “إن آي سي هولدينغ كورب” الأمريكية المشروع بالتعاون مع الحكومة البنمية لتخزين وتوزيع المحروقات القادمة من ألاسكا، نظراً لعدم قدرة السفن الضخمة على عبور قناة بنما آنذاك.

ويضم المشروع خط أنابيب بطول 131 كيلومتراً بين تشيريكي غراندي على البحر الكاريبي وبويرتو أرمويليس على المحيط الهادئ، على بعد نحو 300 كيلومتر من القناة.

يشار إلى أن هيئة قناة بنما تعتزم البدء عام 2027 ببناء خط أنابيب جديد بطول 77 كيلومتراً لنقل الغاز من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أسواق يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال العقد المقبل.

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