خسائر أسبوعية لمعظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

دبي-سانا

أغلقت معظم أسواق المال الخليجية تداولاتها الأسبوعية على خسائر، متأثرة بتصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية إيرانية.

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم السبت، أن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” أنهى جلسات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.15 بالمئة بدعم من أسهم قطاعي البنوك والطاقة، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 0.8 بالمئة، هي الرابعة على التوالي.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.07 بالمئة في آخر جلسات الأسبوع، لكنه أيضاً أنهى الأسبوع منخفضاً 0.2 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة واحد بالمئة.

أما في الإمارات، فقد سجل مؤشر سوق أبو ظبي خسارة أسبوعية بلغت 1.6 بالمئة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.8 بالمئة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في أربعة أشهر، وسط ضغوط على أسهم العقارات والبنوك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت في وقت سابق اليوم، تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية والبرية والبحرية ضد أهداف في إيران، متممة بذلك الليلة السابعة على التوالي من الهجمات، وذلك رداً على استهدافات متكررة نفذتها إيران على سفن في مضيق هرمز.