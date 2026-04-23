الاقتصاد تشدّد الرقابة على بيع اللحوم وتمنع عرضها مفرومة مسبقاً

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، تعميماً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية يقضي بضرورة تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم البيضاء والحمراء، وضبط آليات فرمها، وعرضها للمستهلكين.

وأكد التعميم، الذي حصلت سانا على نسخة منه، اليوم الخميس، على عدم فرم اللحوم بشكل مسبق وعرضها مفرومة للبيع، على أن يتم الفرم حصراً بناء على طلب الزبون وأمام ناظريه، بما يضمن سلامة المنتج، ومنع أي حالات غش أو تلاعب قد تضر بالمستهلك.

وشدد التعميم على الالتزام التام بشروط النظافة العامة وسلامة الأدوات المستخدمة في الفرم، إضافة إلى ضرورة الإعلان عن نوع اللحم المستخدم، سواء كان بقراً أو غنماً أو فروجاً وسعره، بشكل واضح ومقروء للمستهلك.

ودعا التعميم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ولا سيما في قطاع المواد الغذائية، حيث تعمل الجهات المعنية على الحد من حالات الغش والتلاعب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.