الاقتصاد تشدّد الرقابة على بيع اللحوم وتمنع عرضها مفرومة مسبقاً

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، تعميماً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية يقضي بضرورة تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم البيضاء والحمراء، وضبط آليات فرمها، وعرضها للمستهلكين.

وأكد التعميم، الذي حصلت سانا على نسخة منه، اليوم الخميس، على عدم فرم اللحوم بشكل مسبق وعرضها مفرومة للبيع، على أن يتم الفرم حصراً بناء على طلب الزبون وأمام ناظريه، بما يضمن سلامة المنتج، ومنع أي حالات غش أو تلاعب قد تضر بالمستهلك.

وشدد التعميم على الالتزام التام بشروط النظافة العامة وسلامة الأدوات المستخدمة في الفرم، إضافة إلى ضرورة الإعلان عن نوع اللحم المستخدم، سواء كان بقراً أو غنماً أو فروجاً وسعره، بشكل واضح ومقروء للمستهلك.

ودعا التعميم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ولا سيما في قطاع المواد الغذائية، حيث تعمل الجهات المعنية على الحد من حالات الغش والتلاعب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحصرية: إلغاء العقوبات ورفع القيود عن الصادرات يدعمان عملية الإصلاح النقدي في سوريا
خلال جولته على منشآت ومعامل بحماة… وفد من وزارة الاقتصاد يؤكد دعم الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي فرضها النظام البائد
وزارة الاقتصاد: اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع السعودية خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي
تداولات سوق دمشق تقفز إلى أكثر من 236 مليون ليرة‏
برنية: الإجراءات الأمريكية الأخيرة لها آثار إيجابية واسعة على الصناعة والمصارف السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك