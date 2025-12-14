وزارة الزراعة تبحث مع منظمات عربية ودولية إعادة تأهيل الزراعة في سوريا

دمشق-سانا

عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” اليوم اجتماعاً تنسيقياً ضم أغلب المنظمات العربية والدولية العاملة في سوريا، لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة.

أهمية وضع رؤية واضحة

أكد وزير الزراعة أمجد بدر أهمية وضع رؤية واضحة لإعادة نشاط وطرق دعم المنظمات للزراعة السورية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يشكل الخطوة الأولى لإنشاء منصة تنسيق فعالة تعزز الدعم الجماعي لتعافي القطاع الزراعي، وذلك من خلال توحيد الجهود لتحقيق أهداف مشتركة، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع على مستوى البنى التحتية وبناء القدرات للمزارعين ونشاطات المجتمعات الريفية والصناعات الريفية.

وأشار الوزير إلى أهمية الخروج بنتائج تنفيذية ووضع خارطة طريق ومؤشرات قياس وخطة متابعة وتقييم للعمل، والانتقال من المرحلة النظرية إلى العملية وفق خطة زمنية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وتوزيع المهام، مشدداً على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في التخطيط لأنه الأقرب إلى جوهر المشاكل وماهيتها.

وركز الوزير بدر على التوجه إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية وتأهيل البنى التحتية لها، إضافة إلى سد الفجوة في الاحتياج من الأعلاف واللقاحات البيطرية، والتوسع بزراعة وإنتاج محصول القمح وتأمين مستلزماته ودعم المزارعين.

ضرورة توحيد الجهود لتأمين التمويل

بين مدير مكتب المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة الدكتور محي الدين الهلالي أن الاجتماع يصب في توحيد جهود المنظمات الدولية والعاملين في الزراعة، لتأمين التمويل اللازم لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا، بما ينسجم مع استراتيجية وخطط وزارة الزراعة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها إيكاردا لإعادة نشاطها في سوريا.

أهمية التنسيق بين جميع الشركاء

أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو” بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري أهمية التنسيق بين جميع الشركاء بإشراف وزارة الزراعة، والانتقال من تقديم المساعدات إلى دعم سبل العيش وتحقيق التنمية في القطاع الزراعي.

وتحدث ممثلو المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” عن دور المركز كشريك لوزارة الزراعة وبقية المنظمات في دعم الزراعة السورية بشقيها النباتي والحيواني وتقديم الأبحاث والخبرات لتطويرها.

حضر الاجتماع نائب ومعاون الوزير وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة، ورئيس اتحاد الفلاحين في سوريا، وممثلون عن منظمات برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والمنظمة العالمية للتنمية الصناعية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، ومنظمة الإغاثة من الجوع العالمية، وشبكة الآغا خان للتنمية، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، ومنسق سوريا في وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.

يذكر أن الاجتماع جاء استكمالاً للورشة التي أقيمت في شهر تشرين الأول الفائت لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا، من خلال تنسيق الجهود لعمل المنظمات ورسم السياسات اللازمة.