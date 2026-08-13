أسعار النفط تتراجع بسبب انخفاض الطلب والحرب في الشرق الأوسط

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما خفض محللون توقعاتهم لنمو الطلب العالمي على الخام في 2026، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن مخاوف تعطل الإمدادات أبقت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وذكرت شبكة ” سي إن بي سي” أنّ العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بنسبة 0.1% إلى 88.88 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% إلى 83.06 دولاراً.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خفضت أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً.

كما توقعت وكالة الطاقة الدولية انكماش استهلاك النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، نتيجة قيود إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الطلب.

وتعرضت أسعار النفط أيضاً لضغوط بفعل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام التجارية الأميركية، التي سجلت الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ كانون الثاني 2023، في ظل تراجع الصادرات، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس ومع ذلك، أبقى استمرار تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.