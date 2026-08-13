أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في شهرين مدفوعة بتباطؤ التضخم الأمريكي

واشنطن-سانا

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووفقاً لوكالة رويترز فقد ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 4433.62 دولاراً للأونصة، بينما صعدت العقود الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.6 بالمئة لتسجل 4493 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع عقب تباطؤ التضخم السنوي الأمريكي إلى 3.4 بالمئة في تموز، مما خفض توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، وسط ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المنتجين.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعدت الفضة 1 بالمئة إلى 65.91 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم بنسب طفيفة.

ويُنظر عادة إلى الذهب كأداة تحوط تقليدية لحماية القوة الشرائية في فترات التضخم المرتفع، حيث تفقد العملات الورقية قيمتها، أو عتد انخفاض عوائد الأسهم، بينما يحافظ الذهب على قيمته الجوهرية.