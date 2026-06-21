صفقة ضخمة ترفع تداولات سوق دمشق إلى أكثر من 36 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا

ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأحد، لتسجل 36,315 مليون ليرة سورية جديدة، موزعة على 405 صفقات، وبحجم تداول وصل إلى 1,742 مليون سهم، وفقاً لنشرة السوق اليومية.

وتميزت الجلسة بصفقة ضخمة واحدة بلغت قيمتها 24,024 مليون ليرة بحجم تداول 1,200 مليون سهم، كانت كافية لتغيير شكل الجلسة ورفع مؤشر السيولة إلى مستوى لافت.

وسجلت الجلسة ارتفاعات متدرجة، وجاء فرنسبنك في الصدارة بصعود قوي بلغ 4.99 بالمئة وأغلق سعر السهم فيه عند 29.02 ليرة، مؤكداً حضوره كأبرز الرابحين في الجلسة، وتلته شركة الأهلية للزيوت النباتية بارتفاع 4.98 بالمئة واستقر عند 343.34 ليرة، في مكسب واضح يعكس حركة نشطة داخل السوق.

أما بنك بيمو السعودي الفرنسي فصعد بنسبة 4.92 بالمئة ليغلق عند 20.89 ليرة، قبل أن يلحق به الائتمان الأهلي بارتفاع 4.89 بالمئة عند 13.93 ليرة، في سلسلة مكاسب متقاربة داخل القطاع المصرفي.

بينما سجّل بنك الشرق ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.62 بالمئة ليغلق عند 21.20 ليرة، في حين حقق بنك البركة مكسباً طفيفاً بنسبة 0.27 بالمئة وأغلق عند سعر 18.79 ليرة للسهم، واختُتمت القائمة بسهم قطر الوطني-سوريا الذي سجّل ارتفاعاً هامشياً جداً بنسبة 0.10 بالمئة ليغلق عند 20.04 ليرة، في صعود بالكاد يُسجَّل على منحنى السعر.

في المقابل شهدت الجلسة تراجعاً في عدة أسهم بشكل لافت، لتسجل هبوطاً امتد من النقل إلى المصارف والصناعة، وكان أكبر انخفاض بهذه الأسهم من نصيب الشركة الأهلية للنقل الذي هبط بنسبة 4.75 بالمئة ليستقر عند سعر 149.22 ليرة، في تراجع يعكس ضعفاً واضحاً في الطلب على السهم، كما تراجع البنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.69 بالمئة ليغلق سعر سهمه عند 21.75 ليرة، مسجلاً واحداً من أكبر الانخفاضات ضمن القطاع المصرفي.

الانخفاض امتد إلى القطاع الصناعي، حيث انخفضت أسهم شركة إسمنت البادية بنسبة 2.18 ليغلق سعر سهمها عند 820.66 ليرة، في حركة هبوط تعكس تباطؤاً في الزخم بعد جلسات مستقرة، وسجّل المصرف الدولي للتجارة والتمويل تراجعاً بنسبة 1.98 بالمئة ليغلق عند 16.81 ليرة، في انخفاض محدود لكنه ينسجم مع المزاج العام للجلسة.

ووسط حركة سعرية نشطة في معظم الأسهم، بقيت مجموعة من البنوك والشركات خارج الإطار السعري للجلسة بالكامل، إذ لم تُسجَّل أي حركة تداول طوال فترة الجلسة.