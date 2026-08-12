الدولار يستقر قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية



واشنطن-سانا



أغلقت أسعار الدولار أمس الثلاثاء مستقرة قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر تموز في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والتي قد ترسم ملامح التوقعات قصيرة الأجل بشأن السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تضم الين واليورو، ارتفع 0.06 بالمئة إلى 99.83 نقطة، في حالة تلامس الاستقرار، في حين تراجع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.154 دولار. وصعد الين الياباني 0.01 بالمئة إلى 159.28 للدولار، كما صعد الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.7056 دولار.



وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تركيز السوق على تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا، وهو ما طغى على مؤشرات حول إحراز تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.