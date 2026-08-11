انخفاض طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

واشنطن-سانا

انخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوى في أكثر من شهرين كانت سجلته في وقت سابق من الجلسة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة حول معدلات التضخم، ستحدد بدورها اتجاهات السياسة النقدية ومصير أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب هبطت بنسبة 0.3 بالمئة لتستقر عند 4376.31 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق من التداولات أعلى مستوى لها منذ الخامس من حزيران الماضي عند 4434.84 دولاراً.



وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 4441.10 دولاراً.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بمعدل 1.4 بالمئة لتبلغ 64.8 دولاراً للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة مسجلاً 1740.37 دولاراً، ونزل البلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 1365.60 دولاراً للأوقية.



وكانت أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، بدفعة من الزخم الشرائي القوي وسط حالة من الترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة وفعاليات السياسة النقدية الاحتياطية (البنك المركزي الأمريكي).