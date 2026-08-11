مسؤول هندي: دول بريكس تناقش ربط أنظمة الدفع والعملات الرقمية ‏للبنوك المركزية

مومباي-سانا
أعلن محافظ البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) سانجاي مالهوترا اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة (بريكس) تناقش عمليات ربط محتملة بين أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة رويترز عن مالهوترا قوله خلال فعالية اقتصادية في مومباي: إنّ “المدفوعات عبر الحدود مسألة تهمنا جميعاً، بما في ذلك دول مجموعة بريكس، لأننا نرى أن هناك مجالاً واسعاً لخفض التكاليف”، موضحاً أنّ ” هناك خيارات متنوعة مطروحة على الطاولة، لكنها لا تزال في مرحلة المناقشة، من بينها العملات الرقمية للبنوك المركزية وربط أنظمة الدفع السريع”.
وكان بنك الاحتياطي الهندي أوصى في وقت سابق من العام الحالي الحكومة بإدراج اقتراح لربط العملات الرقمية للبنوك المركزية في جدول أعمال قمة بريكس لعام 2026.
وقال مالهوترا: إن البنك المركزي سيواصل أيضاً جهوده لتدويل الروبية وتشجيع استخدام العملات المحلية في المدفوعات والتجارة عبر الحدود، وهو يرى أنّ الذكاء الاصطناعي من القدرات التي يجب الاستفادة منها وليس مجرد خطر يجب احتواؤه.
وتولي البنوك المركزية في أنحاء العالم اهتماماً كبيراً لاستخدام المؤسسات الائتمانية للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من الهجمات الإلكترونية إلى جانب المخاطر التشغيلية ومخاطر الحوكمة.
وتضم مجموعة (بريكس) البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول أعضاء أخرى انضمت إليها في السنوات الأخيرة، وتستضيف الهند قمة المجموعة الثامنة عشرة هذا العام كجزء من رئاستها الحالية لمجموعة بريكس.