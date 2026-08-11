مسؤول هندي: دول بريكس تناقش ربط أنظمة الدفع والعملات الرقمية ‏للبنوك المركزية

مومباي-سانا‏

أعلن محافظ البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) سانجاي مالهوترا ‏اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة (بريكس) تناقش عمليات ربط محتملة بين ‏أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول ‏الأعضاء.‏

ونقلت وكالة رويترز عن مالهوترا قوله خلال فعالية اقتصادية في ‏مومباي: إنّ “المدفوعات عبر الحدود مسألة تهمنا جميعاً، بما في ذلك ‏دول مجموعة بريكس، لأننا نرى أن هناك مجالاً واسعاً لخفض التكاليف”، ‏موضحاً أنّ ” هناك خيارات متنوعة مطروحة على الطاولة، لكنها لا ‏تزال في مرحلة المناقشة، من بينها العملات الرقمية للبنوك المركزية ‏وربط أنظمة الدفع السريع”.‏

وكان بنك الاحتياطي الهندي أوصى في وقت سابق من العام الحالي ‏الحكومة بإدراج اقتراح لربط العملات الرقمية للبنوك المركزية في ‏جدول أعمال قمة بريكس لعام 2026.‏

وقال مالهوترا: إن البنك المركزي سيواصل أيضاً جهوده لتدويل الروبية ‏وتشجيع استخدام العملات المحلية في المدفوعات والتجارة عبر الحدود، ‏وهو يرى أنّ الذكاء الاصطناعي من القدرات التي يجب الاستفادة منها ‏وليس مجرد خطر يجب احتواؤه.‏

وتولي البنوك المركزية في أنحاء العالم اهتماماً كبيراً لاستخدام ‏المؤسسات الائتمانية للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من الهجمات ‏الإلكترونية إلى جانب المخاطر التشغيلية ومخاطر الحوكمة.‏

وتضم مجموعة (بريكس) البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب ‏أفريقيا، بالإضافة إلى دول أعضاء أخرى انضمت إليها في السنوات ‏الأخيرة، وتستضيف الهند قمة المجموعة الثامنة عشرة هذا العام كجزء ‏من رئاستها الحالية لمجموعة بريكس.‏