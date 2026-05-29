الدولار يتجه لخسارة أسبوعية وسط تقارير عن اتفاق أمريكي-إيراني

لندن-سانا

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، متجهاً لإنهاء الأسبوع على انخفاض، في أعقاب تقارير عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار سجل استقراراً عند 98.997 بعد تراجع 0.2 بالمئة، متجهاً لإنهاء مكاسب أسبوعين متتاليين بخسارة تبلغ 0.3 بالمئة.

وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1653 دولار، بينما تقدّم الين إلى 159.27 مبتعداً عن مستوى 160 الذي سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل.

وأوضح ماسيميليانو كاستيلي من مجموعة يو بي إس الرائدة في مجال الخدمات المالية، أن “الدولار سيظل على الأرجح ضعيفاً بمجرد انتهاء الأزمة”، مشيراً إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زالوا حريصين على تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المقوّمة بالدولار.

يشار إلى أن التضخم الأمريكي سجّل في نيسان الماضي أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، مما عزّز توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.