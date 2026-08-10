ارتفاع أسعار النفط مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

لندن-سانا



ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.



وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت سجلت صعوداً بمقدار 1.20 دولار، أي بنسبة 1.44 بالمئة، لتبلغ 84.79 دولاراً للبرميل.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.12 دولار، أي بنسبة 1.08 بالمئة، ليصل إلى 79.29 دولاراً للبرميل.



ويأتي هذا الارتفاع تأثراً بالتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث أعلنت إيران أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة بات في مراحله النهائية، مع الإشارة إلى وجود شروط أخرى يتعين على الولايات المتحدة تلبيتها لضمان استقرار حركة الملاحة.