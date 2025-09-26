قمة الحلال العالمية تنطلق في إسطنبول 26 تشرين الثاني المقبل

أنقرة-سانا

تحتضن إسطنبول ما بين الـ 26 و الـ 29 من تشرين الثاني المقبل، قمة الحلال العالمية في نسختها الـ11، حيث يشارك في القمة، التي تحضر فيها “وكالة الأناضول” كشريك إعلامي، أكثر من 50 دولة، وأكثر من 50 ألف زائر، إلى جانب زوار من أكثر من 100 دولة مختلفة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس قمة الحلال العالمية، نقلته وكالة الاناضول أن القمة تقام برعاية الرئاسة التركية، وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المقاييس الحلال التركيتين.

وتعد القمة من الأحداث المهمة لسوق الحلال العالمي، الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 12 تريليون دولار، حيث ستشهد إعلان الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال وممثلي الصناعة من جميع أنحاء العالم، عن خرائط طريق مهمة لتطوير وتنفيذ معايير الحلال ونمو هذا السوق.

وفي إطار القمة ستُقام فعاليات مثل معرض الحلال، ومعرض “ETHEXPO”، وبرامج لقاءات مباشرة بين الشركات (B2B)، ومنتديات أعمال البلدان، وقمة البائع العالمي (Global Seller Summit)، ومعرض الأزياء المحتشمة، التي ستسهم في اقتصاد تركيا وتفتح أبواباً لفرص تعاون جديدة.

من بين أهم فعاليات القمة “الجلسة الوزارية”، التي وُجّهت فيها دعوة رسمية إلى 60 وزيراً من مختلف الدول، بهدف إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، كما يتوقع أن تسهم منتديات الأعمال القُطرية، التي ستُنظّم ضمن الفعالية، في توسيع نطاق التجارة بين المشاركين والدول عبر تطوير استراتيجيات جديدة.

ومن المعارض التي ستقام ضمن فعاليات قمة الحلال العالمية، “معرض حلال إكسبو – المعرض الدولي للتجارة الحلال”، بصفته فعالية تمتلك إمكانات كبيرة لتوسيع حجم التجارة في سوق الحلال، وهو ينظم بشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي.

كما سيشهد المعرض قمة البائعين العالمية (Global Seller Summit) التي تتناول الابتكارات التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي، إلى جانب أحدث التطورات والعمليات التي ستبرز في المستقبل.