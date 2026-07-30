السورية للبترول تبحث مع وفد تشيكي تطوير صناعة التكرير وخفض الانبعاثات

photo 2026 07 30 00 27 17 Copy السورية للبترول تبحث مع وفد تشيكي تطوير صناعة التكرير وخفض الانبعاثات

دمشق-سانا‏

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد تشيكي يضم ‏ممثلين عن عدد من الشركات المتخصصة في مجال التكرير، آفاق التعاون في قطاع ‏النفط والغاز، ولاسيما تطوير صناعة التكرير في سوريا.‏

وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا فرص التعاون ‏الفني والاستثماري، وسبل الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشيكية في تحديث البنية ‏التحتية لقطاع التكرير ورفع كفاءتها التشغيلية.‏

photo 2026 07 30 00 27 33 Copy السورية للبترول تبحث مع وفد تشيكي تطوير صناعة التكرير وخفض الانبعاثات

كما تناولت المباحثات الحلول والتقنيات الحديثة للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ‏معايير حماية البيئة في المنشآت النفطية.‏

وأشارت الشركة إلى أن الوفد زار أمس مصفاة حمص، واطلع على الواقع التشغيلي ‏للوحدات الإنتاجية، ضمن برنامج يهدف إلى تقييم فرص التعاون، وتعزيز الشراكة ‏السورية التشيكية في مجالات النفط والغاز وتكرير المشتقات النفطية.‏

ويأتي اللقاء في إطار جهود الشركة السورية للبترول لتطوير قطاع النفط والغاز، وتوسيع ‏التعاون مع الشركات الأجنبية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تحديث ‏المصافي والبنية التحتية للقطاع.‏

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