السورية للبترول تبحث مع وفد تشيكي تطوير صناعة التكرير وخفض الانبعاثات

دمشق-سانا‏

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد تشيكي يضم ‏ممثلين عن عدد من الشركات المتخصصة في مجال التكرير، آفاق التعاون في قطاع ‏النفط والغاز، ولاسيما تطوير صناعة التكرير في سوريا.‏

وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا فرص التعاون ‏الفني والاستثماري، وسبل الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشيكية في تحديث البنية ‏التحتية لقطاع التكرير ورفع كفاءتها التشغيلية.‏

كما تناولت المباحثات الحلول والتقنيات الحديثة للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ‏معايير حماية البيئة في المنشآت النفطية.‏

وأشارت الشركة إلى أن الوفد زار أمس مصفاة حمص، واطلع على الواقع التشغيلي ‏للوحدات الإنتاجية، ضمن برنامج يهدف إلى تقييم فرص التعاون، وتعزيز الشراكة ‏السورية التشيكية في مجالات النفط والغاز وتكرير المشتقات النفطية.‏

ويأتي اللقاء في إطار جهود الشركة السورية للبترول لتطوير قطاع النفط والغاز، وتوسيع ‏التعاون مع الشركات الأجنبية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تحديث ‏المصافي والبنية التحتية للقطاع.‏